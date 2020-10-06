Місцеві вибори в Україні: у МОЗ розповіли про правила і як голосуватимуть хворі на COVID-19

Українці з підтвердженим діагнозом COVID-19 зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, незважаючи на хворобу. В Міністерстві охорони здоров’я лиш закликали громадян свідомо дотримуватися карантинних рекомендацій.

Всі ці правила чітко прописано у постанові уряду №846 від 22 липня 2020 року. Про основні з них на брифінгу 6 жовтня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Насамперед глава МОЗ зазначив, що вибори проходитимуть і в регіонах України, які потрапили до "червоної" зони епідемічної небезпеки через ситуацію із коронавірусом.

Люди, котрі перебувають на самоізоляції, мають подати до 20:00 п’ятниці, 23 жовтня, відповідну заяву, щоби до них приїхала бригада медиків і членів виборчої дільниці – й вони могли проголосувати.

Так само за допомогою виїзних бригад, запевнив Степанов, проголосувати зможуть і пацієнти лікарень.

Що ж стосується голосування безпосередньо на дільницях, то там передбачено весь комплекс протиепідемічних заходів, серед яких є такі вимоги:

вхід до приміщення винятково у масках;

суворе дотримання соціальної дистанції;

користування антисептиком;

у кожного виборця – власна ручка для заповнення бюлетеня і голосування.

"Якщо на дільницю прийде людина із симптомами коронавірусної хвороби, до для неї має бути передбачено окрему кабінку", – додав Степанов.

Він також підкреслив, що забезпечення дільниць і членів виборчих комісій захисними масками, антисептиками покладено на органи місцевого самоврядування, які займаються проведенням виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що через зростання кількості нових хворих на COVID-19 місцеві вибори переносити не будуть. За його словами, в країні підготувалися до другої хвилі пандемії і ситуація перебуває під контролем.