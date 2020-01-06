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6 січня • оновлено в 19:21
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"Миру в кожній родині!" Зеленський привітав українців з Різдвом

2.1т
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Президент України Володимир Зеленський привітав українців з різдвяними святами.

У соцмережах глава держави побажав українцям миру і єдності. Публікуємо повне звернення Зеленського:

"Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу.

Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.

Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!

Всім смачної куті!

Христос рождається! Славімо його!"

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Різдво
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сергей Пташкин 2 недели назад (изменено) Привет из Луганска! Чесно говоря у нас почти также,но цены на продукты удивили! Пенсия 1900гр,это где-то 4500р ,моя бабушка получает 4200р,это меньше,но коммуналка у нас на много дешевле,хлеб дешевле,проезд 5 р,для пенсионеров,картошка в среднем20р,пенсию с января повышают на 20%,некоторые пенсионеры две пенсии получают,не пойму ,почему в Украине говорят что у нас полный п- дец ? Но у нас есть действительные причины,знаете какие,но блин это цены и это Ашан!!!!! Цены многие как в рублях,особенно на хлеб,бензин у нас 43-аи92,да уж,это у нас не так все плохо,да и медицина у нас дешевле,много с Украины лечиться едут
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Махно Семен
Махно Семен
А не пошел бы ты, чувак...куда нибудь отдохнуть.....
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4
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Куни Чан
Куни Чан
Махно Семен, так он отдыхает, это запись)
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Gordon Yury
Gordon Yury
Помните старый советский анекдот - "Все во имя человека, все для блага человека! И чукча, приехав в москву, видел этого человека." Так и украинцы имели возможность увидеть этого человека в телевизоре!!! Видимо 73% голосовавших за Зе, испытали неподдельную радость от того, что лицезрели своего кумира!
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