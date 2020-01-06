"Миру в кожній родині!" Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з різдвяними святами.

У соцмережах глава держави побажав українцям миру і єдності. Публікуємо повне звернення Зеленського:

"Колядку дзвонів", написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український "Щедрик" дарує різдвяний дух по всьому світу.

Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю.

Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині!

Всім смачної куті!

Христос рождається! Славімо його!"

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, в майбутньому Православна церква України перейде на Григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

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