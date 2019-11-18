Міноборони отримало партію броньовиків "Новатор"

15 листопада розпочато процедуру передачі Міністерству оборони України партії спеціалізованих броньованих автомобілів "Новатор". Ці сучасні бронемашини розроблені та вироблені компанією "Українська бронетехніка" на замовлення оборонного відомства.

До розробки і подальших модернізацій СБА "Новатор" залучалися офіцери і бійці Збройних сил України – Морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і Військової розвідки Сухопутних військ, – а також офіцери спецпідрозділу СБУ "Альфа", Державної прикордонної служби і спецпідрозділу Національної поліції КОРД (щоб подивитися фото і відео, доскрольте докінця).

"Новатор" сконструйований з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спеціального призначення з використанням підвіски, що пристосована до експлуатації у складних умовах бездоріжжя з колісною формулою 4×4 і 6,7-літровим турбодизельним двигуном.

Броньований автомобіль "Новатор"

Автомобіль має споряджену масу 7,5 т і вантажопідйомність 1,35 т та здатен долати без підготовки водні перешкоди глибиною до 1,4 м і підйоми до 60%, а також розвивати швидкість по шосе залежно від типу двигуна від 140 до 170 км/год, впевнено тримаючись на дорозі та за рахунок ідеального рівномірного навантаження на передню і задню вісі.

Запас ходу "Новатора" по пересіченій місцевості становить 700 км, по автодорогах – 1000 км.

"Ми намагаємося не лише наділити наші автомобілі широким спектром технічних можливостей, а і зробити їх максимально зручними в експлуатації з тим, щоб кінцеві користувачі почувалися комфортно і могли повністю зосередитися на виконанні бойових завдань", – зазначив директор ТОВ "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

Водночас із передачею замовлення для представників Міністерства оборони була проведена демонстрація "Новатора" з бойовим модулем "Іва", оснащеним кулеметом калібру 12,7 мм. Спеціально для підвищення прохідності для цієї модифікації СБА розроблена унікальна підвіска, яка може змінювати кліренс до 80 мм для подолання перешкод та їзди бездоріжжям.

Також ця версія "Новатора" комплектується повністю автоматичною централізованою системою підкачування коліс. Модифікація вже доступна до замовлення.

"В короткі терміни наша компанія пройшла великий шлях, ставши одним із провідних українських виробників військової техніки та озброєння, – зазначив глава наглядової ради ТОВ "Українська бронетехніка" Андрій Сенченко. – Сьогодні "Новатор" знаходить широке застосування у підрозділах Національної гвардії і ЗСУ, а також є лідером у своєму класі не лише в Україні, а й за кордоном. Ми дякуємо Міноборони та іншим замовникам за вибір нашої компанії та готові і надалі робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни".

Раніше, у рамках виставки "Зброя та безпека-2019", "Українська бронетехніка" презентувала "Новатор", оснащений протитанковим комплексом "Амулет". Бойовий модуль може бути також укомплектований кулеметом калібру 7,62 мм. За вимогою замовника автомобіль може бути оснащений пневматичною підвіскою.

Броньовані автомобілі "Новатор"

Броньовані автомобілі "Новатор"

Броньовані автомобілі "Новатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Міністерства оборони з'явилися питання до хімічного складу європейської бронесталі, військова техніка з якої експлуатується бійцями ЗСУ.

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