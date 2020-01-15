Змушена передрукувати цю заяву прем’єр-міністра уряду технократів і звернути увагу на її глибоку маніпулятивність і відверту неправду, поширювану керівником уряду. Прем’єр-міністр пояснює збільшення довольства урядовців їх чесністю і боротьбою з корупцією. Мовляв, високі зарплати знижують корупційні ризики. Але є одне але... зарплати міністрів поки що не особливо збільшилися.

Проте, епоха зубожіння молодих міністрів закінчилася за рахунок захмарних премій в сотні тисяч гривень.

"Пост міністра Гончарука:

Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки та сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах.

Їм не потрібна була офіційна висока зарплатня, бо вони, офіційно прибідняючись, за кулісами грабували країну і людей. Українців просто обдурювали.

Ми припинили ганебну практику тіньових схем та відкатів в уряді.

Наш уряд — перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків. Дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими.

Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями.

Ми розуміємо підвищену увагу до цього процесу, але це — єдиний правильний шлях. Це — невід’ємна складова подолання корупції у владі.

Наша принципова позиція — в уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі.

Міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками.

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно".

І ось тут ключове запитання. Якби уряд підняв собі заплати - це буда б одна історія. І тоді б збільшення зарплат відбулося не лише обраним, а по тарифній сітці. Але премії обраним за що? За лояльність і службу? Втомилися за 4 місяці? В нас є успіхи в економіці? В сфері культури досягнення? Які саме? Ми виграли війну? Ми провели реформу освіти чи медицини? В нас відродилося село? До нас прийшли інвестиції? Ви підняли рівень життя простих людей? Якось допомогли малому і середньому бізнесу? Ветеранам? Премії за що? Дуже дякую за відповідь, на яку чекаю.

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