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18 травня • оновлено в 22:31
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Міністр юстиції спробував їжу ув'язнених і поділився враженням. Фото

6.5т
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Міністр юстиції Денис Малюська продегустував їжу з Лук'янівського слідчого ізолятора.

Своїми враженнями та фото страв він поділився у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Міністр юстиції продегустував страви з Лук'янівського СІЗО

Міністр юстиції продегустував страви з Лук'янівського СІЗО

Денис Малюська / Facebook

"Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув'язненим (співробітників СІЗО не попереджали). Колеги проконтролювали – брали із загальної посуду", – написав Малюська.

За словами міністра, каша з м'ясом прекрасна на смак, а ось борщ не надто. "Довго такий я не їстиму", – прокоментував він.

Малюська зазначив, що планує періодично повторювати подібну перевірку.

Міністр юстиції продегустував страви з Лук'янівського СІЗО

Міністр юстиції продегустував страви з Лук'янівського СІЗО

Денис Малюська / Facebook

У коментарях під його постом одні люди здивувалися, що в "тюрмі годують краще, ніж в інтернатах", а інші вважають, що такий борщ "не для людей". Також деякі засумнівалися в тому, що такі самі обіди дають ув'язненим.

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Реакція користувачів на їжу для ув'язнених

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися кадри про те, як за новою системою харчуються бійці Збройних сил України. Так, стандартний обід включає повноцінні першу і другу страву, свіжі фрукти і напій. До того ж, захисникам України істотно збільшили меню, зробивши його більш сучасним.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Теги
Міністерство юстиції України Лукьянівский СІЗО
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