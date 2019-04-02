Мінімум 60%: виші України різко підвищать ціни на навчання

Міністерство освіти і науки України розробило проект постанови, що встановлює мінімальну вартість навчання на контракті в розмірі 60% від суми, яку університет у середньому витрачає на студента.

Як ідеться в сюжеті ТСН, розмір суми в кожному навчальному закладі на студента залежить від зарплати викладачів, вартості комунальних послуг, кількості учнів, навчальних корпусів, баз практики, навчального обладнання та ін.

"У Вінницькому університеті це 27 тисяч, у Житомирі – 38. Зазначені відсотки від неї – це, відповідно, 16 і 23 тисячі", – зазначають журналісти.

Ілюстрація Дзеркало тижня

"Є сума, яка є середньою по університету. Саме з цієї суми буде рахуватися 60 відсотків. І це мінімум. А університет може встановити більше від цієї суми за окремими спеціальностями", – пояснив гендиректор директорату вищої освіти і науки дорослих МОН Олег Шаров.

Нововведенням Міносвіти хоче зрівняти витрати на студентів, тому що багато вишів занижують вартість контракту й цю різницю доводиться покривати з державного бюджету.

Новація торкнеться 34 найпопулярніших спеціальностей – це гуманітарні науки, журналістика, економіка, право, архітектура та будівництво, сфера обслуговування, медицина і міжнародні відносини. Для інженерів, художників та українських філологів вартість навчання змінитися не повинна.

Більш детально про підвищення цін на вищу освіту в Україні читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, українці різко розкритикували скачок цін на навчання у вищих навчальних закладах країни.

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