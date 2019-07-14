Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі

17.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський викликав ажіотаж несподіваною появою на пляжі в Одесі.

Зеленський 13 липня покупався в Чорному морі разом з главою Офісу президента Андрієм Богданом та іншими членами команди. Ця новина активно обговорюється користувачами мережі, які традиційно розділилися на два табори.

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

Володимир Зеленський в Одесі

Володимир Зеленський в Одесі

Скріншот відео

"Стоїш ти, Михалич, в червоних труселях... І вабиш мене і вабиш" "Ким був, тим і залишився", "Не можемо зрозуміти - червоні труселя президента Зеленського зшиті з радянського прапора чи з піонерських краваток?" "Все життя мріяла побачити президента в помаранчевих труселях", "А коли президент займеться своїми зобов'язаннями?" - сміються і засуджують Зеленського хейтери.

Новини
"Тікати з офісу в Ростов": Портников застеріг Зеленського від шляху Януковича

"І що? Молодець, купувався, оцінив пляжі і літній сезон", "Молодець Зеленський, він теж людина", "Нічого поганого тут не бачу. Хто вважає піаром, а я вважаю, була вільна хвилинка - заскочив, народ з ним трохи поспілкувався", "Плаває людина в шортах і що? Ніби шорти ніколи не бачили", - пишуть інші.

"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі
"Михалич в червоних труселях": Зеленський підірвав мережу несподіваною появою на пляжі в Одесі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі Зеленський розгромив роботу порту і звернувся до Труханова.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
66
26
Смішно
19
Цікаво
10
Сумно
34
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Петька-Остаточный тока в море водки купался!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Переможный-Шароваренко Хаврыла, он мядуз сопливых боится
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel