"Ми вражені": мати поляка, який спав герб України, реабілітувала сина

Мати 19-річного громадянина Польщі, який в Тернополі публічно спалив український герб, виправила помилку сина, повісивши державний символ на належне місце.

Жінка спеціально приїхала в Україну, щоб висловити співчуття за вчинок поляка, попередньо замовивши у тернопільських майстрів дерев'яний герб. Про це повідомляє "ОВІД".

За її словами, державний символ важливий і для українців, і для поляків. Крім того, між народами повинна бути дружба. Жінка також заявила, що її син шкодує про вчинок. Він попросив її виправити те, що накоїв.

"Прийшли друзі хлопця, принесли кошти, щоб компенсувати збитки. Вони сказали, що забрали герб як сувенір, але це насправді було не так. Вже наступного дня ми дізналися, що вони його не забрали, а поляк - спалив. Дуже неприємний для нас інцидент і для хлопця, тому що його видворили з України - справедливо, я вважаю", - розповів власник закладу громадського харчування, в якому стався інцидент, Олег Макогін.

Він зазначив, що жінка приїхала в Україну з метою завершити те, що пообіцяв хлопець.

"А він пообіцяв, що зробить цей тризуб і повісить його назад. Оскільки його депортували і він не встиг це зробити, ми думали, що питання закрите і самі виготовляли. Але мати хлопця принесла тризуб. Ми вражені таким вчинком. Це вчинок матері, яка переживає за вчинки сина", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", молодий поляк навчався в одному з навчальних закладів Тернополя. 13 березня стало відомо, що його видворили за вчинок з України.