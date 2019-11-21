"Ми з вами особливий рід військ!" Забродський зворушливо привітав солдатів

Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський від імені партії "Європейська солідарність" привітав бійців з Днем десантно-штурмових військ.

Відеозвернення з'явилося на Facebook-сторінці політсили. Забродський привітав солдатів, сержантів, офіцерів, ветеранів аеромобільних, високомобільних десантних та десантно-штурмових військ (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Бажаю всім натхнення, службової вдачі, здоров'я, а також глибокої поваги до великих традицій і нашого десантного духу. Ми з вами особливий рід військ, ми діємо в умовах, в яких неспроможний діяти ніхто інший", – наголосив генерал-лейтенант Забродський.

Михайло Забродський привітав солдатів з Днем десантно-штурмових військ

"Бажаємо всім захисникам удачі в бою, повернутися додому вчасно, живими й здоровими. Слава Десантно-штурмовим військам! Героям Слава!", – додав він.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні відзначають День десантно-штурмових військ.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України, народний депутат, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до українців, привітавши їх із Днем гідності та свободи.

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