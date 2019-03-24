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"Ми тебе не забудемо": у мережі скорбота через смерть відомого волонтера

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У Запоріжжі 24 березня внаслідок онкологічної хвороби померла волонтер Анна Панова.

Про це на сторінці у Facebook повідомила засновник спільноти взаємодопомоги онкопацієнток "Афіна. Жінки проти раку", волонтер Ніна Резніченко. Користувачі мережі висловили в коментарях свої співчуття.

"Важка новина. Пішла в світ, де немає болю, наша Анна Панова. Неймовірно весела, оптимістична, яка ніколи не сумувала. Вона постійно всіх підбадьорювала і жартувала, незважаючи на складну ситуацію. До зустрічі, Анютко. Ми тебе не забудемо", — написала Резніченко.

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Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

Відзначимо, 40-річна Панова була переселенкою з Донецька. Рідне місто вона покинула в липні 2014 року.

Діагноз жінці поставили в 2017 році, коли вже не можна було оперувати. Волонтер перенесла 14 хіміотерапій, кожна коштувала близько 20 тис. гривень.

Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

"Той дивний випадок, коли тобі кажуть, що легень уже майже немає, а решта ти вся — ще повністю тут. І ти розумієш, що завила в якомусь дивному "між", до якого немає ні інструкцій, ні пояснень", — написала Панова в своєму останньому пості в Facebook.

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В інтерв'ю Gazeta.ua вона розповідала, що рак грудей 4-ї стадії у неї виявили вже з метастазами в легенях і кістках.

Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

Разом із чоловіком у Донецьку вона була проукраїнською активісткою, виступала на мітингах, займалися волонтерською діяльністю в громадській організації "Країна вільних людей".

"Через свою позицію змушені були виїхати з Донбасу. Спочатку в Черкаси, там так само продовжували займатися волонтерством. Тепер живемо в Запоріжжі, знімаємо житло. Так сталося, що я залишився без роботи. Стою в центрі зайнятості", — говорила Панова в інтерв'ю.

Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

Анна Панова

Анна Панова

facebook.com/panowaaniuta

"Ми тебе не забудемо": у мережі скорбота через смерть відомого волонтера
"Ми тебе не забудемо": у мережі скорбота через смерть відомого волонтера
"Ми тебе не забудемо": у мережі скорбота через смерть відомого волонтера

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Луцьком в страшній аварії вночі загинув відомий місцевий журналіст. Він перебігав дорогу в невстановленому місці.

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Особа
Ніна Резніченко
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
смертьволонтерство
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