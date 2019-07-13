"Ми не склали зброю": Портников пояснив Зеленському, навіщо Україні парад

В умовах війни з Росією Україні просто необхідний військовий парад на День Незалежності. Він є чітким сигналом того, що країна не має наміру здаватися в протистоянні з агресором.

Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він підкреслив, що зараз парад – це зовсім інше дійство, ніж ті, до яких звикли в радянські часи.

Віталій Портников

"Парад треба проводити. Я не знав, навіщо його проводити до 2014 року. Тому що в країні, яка не розуміла, навіщо їй армія, парад – це радянська відрижка. Але тепер ми проводимо паради, щоб показати, що армія у нас є, готовність чинити опір, боротися у нас є. Це абсолютно інша функція. Його можна зробити менш помпезним, за менші гроші, але це ознака того, що ми не складаємо зброю. Якщо хочемо скласти – це інше питання", – сказав Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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