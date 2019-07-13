Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ми не склали зброю": Портников пояснив Зеленському, навіщо Україні парад

2.9т Читати матеріал російською

В умовах війни з Росією Україні просто необхідний військовий парад на День Незалежності. Він є чітким сигналом того, що країна не має наміру здаватися в протистоянні з агресором.

Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він підкреслив, що зараз парад – це зовсім інше дійство, ніж ті, до яких звикли в радянські часи.

Новини
"Конкурує з Януковичем": Портников пояснив, навіщо Зеленському скандал із парадом

Віталій Портников

Віталій Портников

"Парад треба проводити. Я не знав, навіщо його проводити до 2014 року. Тому що в країні, яка не розуміла, навіщо їй армія, парад – це радянська відрижка. Але тепер ми проводимо паради, щоб показати, що армія у нас є, готовність чинити опір, боротися у нас є. Це абсолютно інша функція. Його можна зробити менш помпезним, за менші гроші, але це ознака того, що ми не складаємо зброю. Якщо хочемо скласти – це інше питання", – сказав Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Військовий парад у Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Військовий парад у Києві День Незалежності
Особи
Володимир Зеленський Віталій Портніков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
1
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
Пока вы там рассуждайте, а подождём обещанного парада в Севастополе и Донецке ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Треба парад ЛГБТ и шобы Портников командывал
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Вот ведь как, и даже "победобесием" этот парад не назовешь ибо нету их - побед этих, котлы одни...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Питон Каа, котлобесие)) Рагули на параде пройдут в радужных одеждах с вантузами и ершиками наперевес.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel