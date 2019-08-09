"Ми дали вам незалежність..." Варфоломій уперше висловився після "скандалу" з Зеленським

Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Константинополь цілком підтримує незалежну українську церкву і не збирається втручатися в її внутрішні справи.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України в Facebook, цитуючи владику, який 8 серпня провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Православної Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи", – наголосив Варфоломій.

Зустріч Зеленського і Варфоломія pomisna.info

Він наголосив на важливості отримання Україною Томосу і висловив надію, що церква отримає належний захист із боку президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі між Зеленським та Патріархом Варфоломієм сталося непорозуміння – команда українського президента з невідомих причин відмовилася підписувати спільну заяву.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся