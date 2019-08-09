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"Ми дали вам незалежність..." Варфоломій уперше висловився після "скандалу" з Зеленським

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Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що Константинополь цілком підтримує незалежну українську церкву і не збирається втручатися в її внутрішні справи.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України в Facebook, цитуючи владику, який 8 серпня провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Православної Церкви. Вонаповністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи", – наголосив Варфоломій.

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Зустріч Зеленського і Варфоломія

Зустріч Зеленського і Варфоломія

pomisna.info

Він наголосив на важливості отримання Україною Томосу і висловив надію, що церква отримає належний захист із боку президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі між Зеленським та Патріархом Варфоломієм сталося непорозуміння – команда українського президента з невідомих причин відмовилася підписувати спільну заяву.

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Особи
Патріарх Варфоломій Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Шумерская церкофь имени святого термоса, турецкого приходу ))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Не дали независимость, а купили у Кровавого Свина приходы КП!
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Tapasenko 0leg, вместе с тупыми скакунами ))
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