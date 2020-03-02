Такого не було 140 років: метеорологи заявили про парадокс із зимою у Києві

Метеорологічна зима у Києві так і не наступила вперше за 140 років.
Про парадокс зимового періоду повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
сapital.ua
За даними спостережень метеостанції, стійкого переходу середньодобової температури повітря нижче 0 градусів протягом календарної зими 2019-2020 років у Києві так і не відбулося.
"Протягом усіх трьох зимових місяців була плюсова середньомісячна температура, а загалом за грудень-лютий вона склала +2,0 °С", – повідомляється на сайті обсерваторії.
Найхолоднішим серед зимових днів було 8 лютого, коли температура під ранок опустилася до -8,4 ºС, а 22 листопада 2019 року була -9,7 °С. Цей факт метеорологи назвали парадоксальним.
За словами кліматологів, у столиці вперше за 140 років не було не тільки метеорологічної зими, але і температура повітря не опускалася нижче -10°С.
"Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, прискорюються", – пояснили вони.
Також опадів випало рівно 100 мм, що становить 70% сезонної норми. А стійкого снігового покриву так і не було в Києві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 18 лютого був побитий шостий температурний рекорд за місяць.
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