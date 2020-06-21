Мережу налякав "привид" на спортмайданчику: гучне відео

Відео, що зафіксувало, як порожній тренажер рухається сам собою, стало вірусним, налякавши багатьох користувачів мережі.

Ролик, який було знято в Індії, в місті Джхансі, штат Уттар-Прадеш, привернув увагу співробітників поліції, і вони вирішили знайти причину дивного явища (відео розміщено в кінці сторінки).

Багато хто з користувачів мережі емоційно відреагував на відеоролик. Дехто зазначив, що кров холоне в жилах від побаченого, інші з гумором поставилися до ситуації, пожартувавши, що привиди теж хочуть залишатися у формі.

Відео @KeeraatShharma

А актор Боллівуду Вівек Оберой заявив, що ці тренажери рухаються за інерцію, бо раніше ними хтось вже скористався. "Не треба говорити, що на відео привид. Це просто пранк, який розіграли, щоб осквернити репутацію парку", – цитує його The Sun.

Втім, у результаті поліцейські пояснили, що на тренажери юуло нанесено занадто багато змащуючої речовини, через що механізм продовжував працювати навіть тоді, коли ним переставали користуватися.

Відео @jhansipolice

Відео @jhansipolice

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