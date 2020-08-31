Мер Івано-Франківська влаштував "бунт" і відмовився від правил "червоної зони"

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відмовився зупиняти громадський транспорт, незважаючи на те, що місто потрапило в "червону" зону карантину.

Рішення про посилення обмежень в регіоні він вважає суб'єктивним. В ефірі місцевого телеканалу чиновник закликав місцевих жителів не мовчати й показати свою позицію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Тому звертаюся до франківців: не мовчати, діяти законними методами, для нас дуже важливо сьогодні показати свою позицію", – сказав мер Івано-Франківська.

За словами Марцінківа, весь громадський транспорт міста буде працювати в звичайному режимі, але з табличкою "спецперевезення".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська закликав до протестів проти посилення карантину.

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