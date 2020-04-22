"Чому не запакували?" Мер Івано-Франківська наказав вивезти ромів і потрапив у скандал: усі подробиці

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив у скандал через вимоги вивезти з міста представників ромської спільноти. В Amnesty International звинуватили його в дискримінації, а поліція вже відкрила кримінальне провадження.

На щотижневій оперативній нараді Марцінків доручив поліції вивезти ромів із міста в Закарпаття, але правоохоронці не виконали його в повній мірі, повідомляє "Суспільне" (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

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"Також цигани, ні, вірніше, особи циганської статі. Ми вже бус давали. Вивезли їх у Закарпаття. Чого вони далі тут?" – запитав Марцинків.

"Що значить відмовилися? А чого не спакували? Є поліція. До наступного вівторка повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус – дали. Чому не упакували і не відвезли?" – заявив мер.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International заявили, що це є закликом до порушень прав етнічної групи і закликали притягнути Марцінківа до відповідальності.

"Заяви, які пролунали від мера Івано-Франківська, є неприпустимим порушенням прав людини, особливо, якщо врахувати, що це вже не перша подібна (дискримінаційна) заява голови міста. Висловлювання пана Марцінківа мають ознаки мови ворожнечі і можуть призвести до розпалювання ненависті щодо окремих груп населення, особливо зараз, за часів невизначеності і соціальної напруженості", – наводить слова директора Amnesty International Україна Оксани Покальчук агентство "Інтерфакс-Україна".

Вона додала, що місцева поліція повинна керуватися законами "Про національну поліцію" і "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", в яких чітко прописана заборона на будь-які привілеї чи обмеження, зокрема за ознакою раси, кольору, шкіри, етнічного та соціального походження і т.д.

Також коаліція ромських неурядових організацій України звернулася до державної і місцевої влади через слова мера Івано-Франківська, пише місцеве видання zmina.info.

Вони вимагають від Верховної Ради, Офісу президента і Кабінету міністрів дати оцінку діям Руслана Марцінківа та вжити негайних заходів щодо запобігання антиромським настроям.

Зі свого боку, поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК.

"Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною або етнічною приналежністю. Особливо обурює, що з цією метою намагалися використовувати поліцію", – заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також відреагував на ситуацію.

"Позиція міського голови неприпустима! Національна поліція – не каральна машина, пане голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!" – написав він у Twitter.

За фактом Заклик до примусових переміщення людей в Ивано-Франковске Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є непріпустімою! Національна поліція – НЕ каральна машина, пане Голово, Україна – не "совок", Франківськ – НЕ князівство! - Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Марцінків у серпні 2018 року обматюкав футбольних арбітрів.

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