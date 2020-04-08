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8 квітня • оновлено в 22:05
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Мер Фастова запропонував порушникам карантину рити могили

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Мер Фастова Михайло Нетяжук заявив, що карати порушників карантину через коронавірус потрібно не штрафами, а викопуванням могил.

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Відповідну пропозицію він написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас підкреслив, що в місті ще більше посилять контроль за дотриманням громадянами вже вжитих заходів.

"Повертаючись із кладовища і спостерігаючи по дорозі фастівчан, які часом порушували санітарні правила, чомусь подумалося, що порушників доцільніше було б, напевно, не штрафувати (їхні гроші насправді міському бюджету не потрібні), а змушувати відпрацьовувати на копанні могил. Це було б переконливіше", – заявив Нетяжук.

Мер Фастова запропонував порушників карантину карати копанням могил

Мер Фастова запропонував порушників карантину карати копанням могил

Щоправда, мер Фастова підкреслив, що така форма впливу чинним законодавством не передбачена, тому влада посилить контроль.

"Хто не дотримується вимог – буде жорстко покараний. І потім не ображайтеся. Через одного байдужого не повинні ризикувати всі", – зазначив Нетяжук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах мер Анатолій Бондаренко оскандалився, виділивши гроші на труни для ймовірних загиблих від коронавірусу і не давши ні копійки на апарати штучної вентиляції легень.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин штрафы
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
шиза косит мощно.
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