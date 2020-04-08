Мер Фастова запропонував порушникам карантину рити могили

Мер Фастова Михайло Нетяжук заявив, що карати порушників карантину через коронавірус потрібно не штрафами, а викопуванням могил.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідну пропозицію він написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас підкреслив, що в місті ще більше посилять контроль за дотриманням громадянами вже вжитих заходів.

"Повертаючись із кладовища і спостерігаючи по дорозі фастівчан, які часом порушували санітарні правила, чомусь подумалося, що порушників доцільніше було б, напевно, не штрафувати (їхні гроші насправді міському бюджету не потрібні), а змушувати відпрацьовувати на копанні могил. Це було б переконливіше", – заявив Нетяжук.

Мер Фастова запропонував порушників карантину карати копанням могил

Щоправда, мер Фастова підкреслив, що така форма впливу чинним законодавством не передбачена, тому влада посилить контроль.

"Хто не дотримується вимог – буде жорстко покараний. І потім не ображайтеся. Через одного байдужого не повинні ризикувати всі", – зазначив Нетяжук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах мер Анатолій Бондаренко оскандалився, виділивши гроші на труни для ймовірних загиблих від коронавірусу і не давши ні копійки на апарати штучної вентиляції легень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал