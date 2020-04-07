МОЗ приїде до Миколаєва з перевіркою ситуації навколо коронавірусу в кінці поточного або початку наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Напередодні про перевірку в області повідомив президент Володимир Зеленський. Причина полягає в тому, що Миколаївська область залишилася останньою в Україні, де не зафіксовано жодного випадку захворювання COVID-19.

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"МОЗ підозрює, що ми робимо щось неправильно, що приховуємо, можливо, реальну ситуацію із захворюванням на коронавірус. Тому в кінці цього або на початку наступного тижня до нас приїде спеціальна комісія фахівців, яка буде перевіряти наші дії. Ми їх чекаємо, нам приховувати нічого", – сказав Сенкевич.

Він додав, що кожну добу в Миколаєві вмирає від 10 до 16 осіб з різних причин. Але цей рівень смертності нічим не відрізняється від минулих років.

Зеленський і Сенкевич

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко не зміг пояснити феномен Миколаївській області. А місцева влада стверджує, що почали працювати на випередження ще з січня.

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