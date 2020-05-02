Мер Черкас Анатолій Бондаренко пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після того, як місто вирішило передчасно – ще 30 квітня – ослабити карантин, а глава держави жорстко відповів на це.

Відповідне звернення Бондаренко 2 травня опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що на відео перебував нібито у тому місці, де Зеленський колись говорив про своє рішення йти у президенти (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Пане президенте, я думав, що, коли ви переможете, в країні буде закон один для всіх. Прийде весна – в нас зелено – і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів..." – сказав мер Черкас.

Також, за словами очільника міста, він очікував, що належно покаране буде кнопкодавство, а також нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, чий ресторан "Велюр" працював у Києві під час карантину.

Мер Черкас жорстко пригрозив Зеленському

"Ви знаєте – ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим, Черкаси чинитимуть опір. Запам'ятайте, Черкаси – вільне козацьке місто. І якщо потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. Пам'ятайте, ніхто в житті не здолав Черкаси, не здолав Холодний Яр, не здолав дух Богдана Хмельницького і Тараса Шевченка", – заявив Бондаренко.

Що пишуть у мережі

На звернення мера Черкас уже відреагували у мережі. Зокрема, допис опублікував український журналіст і блогер Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що не здивований вчинком Бондаренка.

"Після виходу розслідування про ресторан Тищенка було зрозуміло, що почнеться бунт проти карантину, адже ніхто більше не вірить владі після того, як стало зрозуміло, що вона використовує подвійні стандарти", – наголосив журналіст.

"Впевнений, що далі почнуться акції непокори і в інших містах. І звернення та погрози Зеленського чи Авакова не врятують ситуацію, а тільки погіршать її. Вся країна побачила, що для осіб, наближених до президента, діють одні правила, а для простих громадян – інші. Не знаю, як тепер влада переконуватиме людей, що вони мають терпіти та зазнавати збитків, поки окремі депутати від "Слуги народу" відверто ігнорують закон", – додав він.

Також, за словами Казанського, тепер симпатії суспільства будуть саме на боці мера Черкас та інших, хто виступатиме проти вибіркового карантину.

У чому суть конфлікту

Спершу з'ясувалося, що Черкаська міськрада з 30 квітня виходить із карантину і відкриває роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували у мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Зеленський навіть пригрозив Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас Бондаренко заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням через пом'якшення обмежувальних заходів.

А ще трохи згодом Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, у якому останній йому погрожував. У пресслужбі ОПУ ж заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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