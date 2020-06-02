Менше майже вдвічі: Аваков похвалився роботою системи автофіксації на дорогах

На другий день з початку запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та області майже вдвічі зменшилася кількість порушень ПДР.

Станом на вечір 2 червня зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!" – написав глава МВС.

Число порушень ПДР на доророгах Twitter Арсен Аваков.

Станом на 18.00 сегодня системою автофіксації зареєстровано 34176 порушеннях швідкісного режиму. Вчора на ту саму годину Було 57880 подій. Тобто Вже за один день маємо зниженя кількості порушених почти 40%. Кияни Швидко звікають НЕ порушуваті ШВИДКІСТЬ 🚙 на дорогах! 😊 👏👏👏 pic.twitter.com/TZkVeV5VFi - Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 2, 2020

Нагадаємо, що в перший день запуску автоматичної фіксації порушень ПДР був встановлений антирекорд швидкості – 208 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

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