Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

Марина Петік
Марина Петік
Суспільство
7,5 т.

  • Чому водій швидкої допомоги поїхав об'їзними дорогами

  • Як пояснили лікарі поведінку медперсоналу

  • Скільки коштувала поїздка вагітній

Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

На Київщині вибухнув скандал зі швидкою допомогою: жінку на сьомому місяці вагітності із загрозою передчасних пологів і відшаруванням плаценти везли по полях і вибоїнах, щоб підвезти в сусіднє село медичного працівника. За такий екстрим із пацієнтки ще взяли 800 гривень на заправку автомобіля.

Чим закінчилася історія і як відреагували медикичитайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Везли в неопалюваному автомобілі

Олена Дяченко дорогу з Фастова до Києва згадує із жахом. У неопалювальній швидкій допомозі на неї ніхто не звертав уваги. Лікарка, яка повинна була супроводжувати, сиділа в кабіні з водієм. А вагітну в цей час підкидало на ямах.

Поїздку в машині швидкої допомоги Олена запам'ятає надовго

"Я була у Фастівському пологовому будинку. Нічого поганого про нього сказати не можу. Прекрасні лікарі, медичні сестри. Вони за мною ходили, вночі зазирали в палату, навіть у туалет мене за ручку водили. Все було прекрасно. Але завідувачка пологового відділення Фастівської центральної лікарні сказала, що потрібно їхати до Києва, оскільки у мене загроза передчасних пологів, відшарування плаценти, а у них реанімації для новонароджених немає", – пояснює ситуацію Олена.

На цьому автомобілі везли вагітну.

Поїздка видалася по ямах і вибоїнах

Але їхати на автомобілі з чоловіком лікарка категорично заборонила, можна було тільки в супроводі медика. "Мені навіть речі в сумки збирали санітарочки, а медсестри зробили уколи, щоб дорогою не почалися пологи. Поклали на каталку і відправили на машині швидкої допомоги", – розповіла Олена, зазначивши, що за пальне заплатила 800 грн.

У кузов разом із нею сіла жінка, у кабіну до водія – ще дві жінки.

"Я думала, що зі мною в салоні їде лікарка, до якої я можу звернутися, коли потрібно. Але, виявилося, що це не так. Водій поїхав не асфальтованою нормальною дорогою, а якимись об'їзними, по ямах і вибоїнах. Мене кілька разів просто підкидало, а потім я падала назад на носилки. Я дуже вдарилася грудною кліткою, вже не кажу про живіт", – описує "принади" подорожі Олена.

Виписка з картки жінки

Виявилося, що водій підвозив до Борової жінку, яка сиділа в салоні. Вона спокійно вийшла там, де їй було зручно. Медикиня у кабіні водія навіть не поцікавилася, чи все з вагітною добре.

"Я не могла вже встати і дотягнутися до цього віконця, щоб відчинити і крикнути їм зупинитися. У салоні було холодно. Водій грубку вимкнув, бо вона не працювала і гнала холодне повітря. Всю дорогу з рота у мене йшла пара", – згадує вона.

Свою історію Олена виклала на сторінці дочки Поліни
Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині
Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

"Ну такі дороги"

У Києві машина зупинилася спочатку біля судмедекспертизи, куди, виявляється, співробітниця завозила пробірки з аналізами.

"Я спочатку не розуміла, куди вийшла та жінка з кабіни. Нарешті, дотяглася до віконця, відчинила його і у мене вже була просто істерика. Я питала, чому ми не їдемо, мені зле, я кілька разів вдарилася, у мене можуть початися пологи, хоч до лікарні ми повинні встигнути. Але лікарка і водій мовчали, а медикиня сказала: ну що ж, такі дороги", – каже Олена.

В обласну лікарню вона приїхала вже в жахливому стані, її відразу відправили на УЗД, перевірили серце. Після цього стали оформляти. Добре, що все обійшлося.

"Якщо до вас приїде карета із цими номерами, знайте, там сидить потенційний водій-вбивця-таксист, який дорогою розвозитиме жінок і бабок у їхніх справах", – зазначила жінка.

Головний лікар запевняє, що все добре

Головний лікар Фастівської центральної лікарні Андрій Герцун заявив, що ніякої загрози для малюка не було, а стан вагітної – задовільний, тому і відправили її в обласну лікарню планово.

"У такому разі, чому мені не дозволили їхати з чоловіком на автомобілі, якщо все було так добре? Мені речі навіть санітарки в дорогу збирали, не дозволяли вставати, а виявляється все було планово", – обурюється Олена.

Те, що з вагітною взяли 800 грн за транспортування, керівник медустанови пояснює дефіцитом коштів. Каже, що ще по-божому, адже така послуга коштує 1300 грн.

Пасажирів у швидкій Герцун назвав медичними працівниками. "Лікарка-терапевт приймального відділення (заради якої водій їхав полями і по бездоріжжю. – Ред.) З нічного чергування вийшла в селі Борова, де вона повинна почати денне чергування", – запевняє головний лікар.

Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

Уже не перший прецедент зі швидкою

До речі, зовсім недавно фастівські медики вже потрапляли в скандал. Наприкінці серпня недалеко від міської мерії жінці стало зле. Вона втратила свідомість, впала і сильно розбила голову об бордюр. Очевидці кілька разів викликали швидку, але машина так і не приїхала. Постраждалу поліцейські на своєму авто відвезли в ту саму лікарню, де вона пролежала в приймальному покої ще дві години, поки їй зробили томографію.

Водій з'їхав із траси, щоб підвезти співробітницю

Через три дні вона померла від набряку мозку. Тоді головний лікар Герцун заявив, що автомобілі, котрі проїжджали, могли б і самі відвезти жінку до лікарні, а не чекати дві години, поки так і не приїде швидка.

Тоді з'ясувалося, що у Фастові тільки чотири швидких автомобілі й всі вони зайняті. Як вони працюють, стало зрозуміло після розповіді Дяченко.

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