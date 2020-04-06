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6 квітня • оновлено в 07:29
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Мендель сказала, що буде після карантину в Україні. Відео

3.9т
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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що карантин змінить Україну і країна вже не повернеться до колишнього стану.

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Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Білл Гейтс вважає, що тільки одна річ дозволить нам безпечно зібратися натовпами на стадіоні, і це буде винахід ліків. Але я думаю, що нам не вдасться знову повернутися до того ладу, в якому ми звикли з вами жити. У нас є величезний шанс здійснити після карантину просто цунамі добра і любові, адже ми почнемо цінувати те, чого не помічали зазвичай, тому не пропустіть цей шанс", – сказала Мендель.

Мендель сказала, що буде після карантину

Мендель сказала, що буде після карантину

Скріншот з відео

Пандемія, за її словами, відіб'ється на всьому світі. Головним плюсом карантину, на думку Мендель, стане те, що люди почнуть цінувати своє життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців і оголосив про посилення карантинних заходів. Ввели ряд нових заборон.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Особа
Юлія Мендель
Місце
Україна
Тег
карантин
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