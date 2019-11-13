Мехіко-на-Дону: у мережі виявили схожість Януковича з президентом-втікачем Болівії

У мережі активно обговорювали втечу з Болівії до Мексики колишнього президента країни Ево Моралеса.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у Twitter відео з прибуття в аеропорт Моралеса.

"Рішення президента Мексики врятувало мені життя": експрезидент Болівії Ево Моралес дістався до Мехіко", – підписав він ролик.

У мережі жартували, що така ж доля незабаром чекає і чинного лідера Росії Володимира Путіна.

"Дмитре, як думаєте, куди звалить ваш президент, коли його виженуть із Росії, чи встигне звалити?", "А Путін куди втече, в Білорусь?" – писали в коментарях.

Також користувачі зауважили схожість Моралеса з колишнім президентом України Віктором Януковичем, який втік до Росії.

"Такий же інфантильний боягуз, як Янукович", "А потім чартер до Росії, в Ростов-на-Дону, так напевно буде", "Треба було відразу в Ростов летіти", "Мехіко, як Ростов, – ліжбище шахраїв-диктаторів", "Ще один Янукович", "Мехіко-на-Дону", – зазначили в мережі.

"Рішення президента Мексики врятувало мені життя": Екс-президент Болівії Ево Моралес дістався до Мехіко pic.twitter.com/2qD6s70mK9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 12, 2019

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес після 14 років правління повідомив про відставку і покинув країну на літаку. Політик зробив це на тлі протестів у державі, щоб уникнути громадянської війни.

Пізніше втікач Ево Моралес прибув до столиці Мексики Мехіко, де йому надали політичний притулок.

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