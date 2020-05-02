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3 травня • оновлено в 23:17
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Медикам доплатять 300% за COVID-позитивних: у МОЗ сказали, коли

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На початку травня медики, які працюють із хворими на коронавірус COVID-19, отримають всі кошти за квітневими розрахунками.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 2 травня, який транслювала пресслужба Кабміну на своєму Youtube-каналі. Він наголосив, що до МОЗ почало надходити багато звернень щодо недовиплати коштів медикам, які працюють із хворими на COVID-19, за березень (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Всі кошти, без винятку, обіцяні в розмірі 300%, були перераховані у міста. За яким алгоритмом це все відбулося? Спочатку нами була зібрана інформація в розрізі кожного медичного закладу, який працював із хворими на COVID-19. Загальна кількість хворих на 1 квітня складала близько 440 осіб у цілому по Україні", – сказав очільник МОЗ.

Медикам доплатять 300% за COVID-позитивних. Ілюстрація

Медикам доплатять 300% за COVID-позитивних. Ілюстрація

За його словами, тоді було зібрані всі дані про медиків, які працювали з такими хворими, їхню заробітну плату. А вже відповідно до цих сум у міста було перераховано кошти для здійснення виплат з урахуванням 300%, а також поставлене відповідне завдання.

Степанов наголосив, що водночас до МОЗ почали надходити сигнали про невиплати цих грошей. За його словами, така проблема виникла з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів медзакладів.

Очільник МОЗ додав, що така ситуація – неприпустима. У результаті були надіслані листи до голів ОДА, аби вони відзвітували про хід справ.

"Вже з квітня лікарі отримуватимуть оплату послуг за пакетом COVID-19, ухваленим Кабміном, де передбачено, зокрема, підвищення на 300% заробітної плати... Постановою Кабінету міністрів затверджено тарифи на ці послуги, в НСЗУ звітують, що готові до укладання угод, і на початку травня всі кошти за квітневими розрахунками будуть виплачені", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 2 травня зафіксували 11411 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, з них 279 летальних, 1498 осіб одужали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
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