В Україні медик закликав не пускати бабусь у поліклініку через коронавірус

Ексначальник медичного управління МНС України Вадим Гринько заявив, що літні люди в Україні наражають себе на смертельну небезпеку, оскільки в країні не було проведено "чітке, адекватне" інформування населення про правила поведінки в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

"З цим ми вже трошки втратили час", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Як констатував експерт, люди старшого віку, які "перебувають в зоні ризику зараження коронавірусом", "продовжують ходити в поліклініку без гострого випадку і не стільки розносять інфекцію, скільки піддають ризику себе".

"Необхідно, щоб пенсіонери, люди старшого віку просто забули без гострої необхідності, що таке поліклініка і що таке виходити на вулицю", – підкреслив він.

Бабуся в лікарні, ілюстрація

У той же час Гринько визнав, що введення надзвичайного стану в країні і заборона виходити на вулицю навряд чи виявиться ефективним у випадку з літніми людьми. "Як визначити, йде людина по справах чи не по справах? Бабуся скаже: "Я йду в магазин". У неї немає можливості закупити продукти на весь час карантину, і вона буде виходити, щоб купити хліба чи пляшку молока", – припустив він.

Онлайн-карта поширення коронавірусу в світі:

Нагадаємо, смертність від коронавірусу для людей у віці 50-59 років становить 1,3%, 60-69 років – 3,4%, 70-79 років – 7,8%, старше 80 років – 13,5%.

Як писав OBOZREVATEL:

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