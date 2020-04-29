Люди, які переконані, що поширення коронавірусу COVID-19 в Україні – нібито лише вигадка, можуть так думати, однак ситуація щодо захворюваності від цього не зміниться.

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Так на заяви скептиків карантину відповіла виконуюча обов’язки завідувача приймального відділення обласної інфекційної лікарні Івано-Франківська Ірина Бзунько. Про це йдеться в її інтерв’ю для "Галки".

"Якщо вони тут не вірять, то є статистика у світі – у Європі чи Америці, де кількість хворих чітко і ясно подається. Якщо людина собі свято переконана і думає, що цього немає, то це її особиста думка і право. Від цього ситуація не зміниться і кількість хворих теж", – зазначила вона.

Ірина Бзунько

За словами лікарки, країні під силу впоратися із наявною кількістю хворих, якщо епідемія піде на спад. Однак ніхто не може передбачити цього напевне.

"Дай Боже, аби воно йшло з позитивною динамікою, але як воно буде – ми не можемо знати, а маємо бути завжди готові" – підкреслила Бзунько.

В. о. завідувача приймального відділення обласної інфекційної лікарні в Івано-Франківську зазначила, що у них є люди, які перехворіли, і чітко ясно можуть розповісти про те, як їм вдалося побороти цю хворобу – хтось у легкій формі, хтось важче, перебував у реанімації. Однак це не привід відкидати дотримання норм карантину.

"Я знаю, що є такі люди, які вірять, що не потрібен цей карантин і т. д. Але мені здається: хто свідомий, тверезо оцінює ситуацію і за всім слідкує, то має розуміти, що це є насправді і багато хворих – у місті, області. Це є правдива статистика і ми тут нічого не змінимо. Виявляємо хворих – добре, отримаємо негативний тест – теж добре", – підсумувала Бзунько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську, який належить до трійки лідерів серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус, міські медичні заклади майже переповнені. Мер міста забив на сполох через критичну ситуацію.

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