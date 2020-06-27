Названі три причини швидкого поширення COVID-19 в Україні

Одна з причин зростання захворюваності коронавірусом після введення чергового послаблення карантину в Україні – ігнорування обмежувальних заходів об'єктами господарювання.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. "Тут повинна бути велика відповідальність об'єктів господарювання, яким сьогодні дозволено відкриватися. Ми бачимо, що, на жаль, далеко не всі дотримуються цих необхідних тимчасових умов, які введені на час карантину", – констатувала вона.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За словами медички, ще дві причини зростання захворюваності на COVID-19 – це дворазове збільшення кількості тестувань і в більшій мірі – припинення деяких обмежувальних заходів.

"Звичайно, люди більш активно спілкуються, вони користуються послугами, які надають заклади, що відкрилися, вони почали користуватися громадським транспортом, у великих містах – метро. Звичайно, це призвело до того, що захворюваність зростає", – сказала лікарка.

У той же час вона зауважила, що подібна тенденція була прогнозованою.

Лікарка наголосила, що в умовах ослаблення карантину істотно зростає відповідальність людей – і пересічних громадян, і власників закладів, які відкрилися.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 24 червня в Україні офіційно підтверджено 39 014 випадків коронавірусної інфекції. З них 940 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом.