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Андрекс Селіванов
Андрекс Селіванов
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М*даки на дороге: простое решение, как их наказать

6.2тЧитати матеріал російською

Маленький пример из жизни.

Каждое утро я еду через пробку и очень расстраиваюсь. Нет, не из-за потерянного времени, не из-за того, что у нас дороги могут ремонтировать месяцами. Я расстраиваюсь из-за людей, которые едут по встречке, чтобы вклиниться поближе к перекрестку, из-за людей, что едут по пешеходным зонам, заправкам и парковкам, чтобы опять же вклиниться поближе к светофору, из-за людей что бросают машины в первом ряду, не смотря на запрещающие знаки, одним словом %удаков.

К сожалению, все происходит согласно теории разбитых окон. Таких %удаков с каждым днем все больше, и это видно невооруженным глазом.

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Сообщение фарами "Сгинь": Вася спешит, а вы куда претесь?

На мой взгляд, есть простое решение, но подойти к нему нужно ответственно, детально.

Дайте возможность порядочным водителям присылать видео и фотофиксации нарушений, ведь регистраторов в автомобилях в десятки тысяч раз больше, чем патрулей на улицах, соответсвенно - более качественный контроль очевиден.

Создайте удобный сервис по загрузке таких материалов, с ГЕОтегированием, временем и описанием нарушения и.т.п.

Новини
Охотники за нарушителями на дорогах: эффективный метод борьбы

Так как у нас в стране практически все хорошие начинания не доводятся до конца и всегда остается лазейка, нестыковка или кумовство, то уберите в конце концов все юридические коллизии, дающие возможность уйти от ответственности нарушителю. Чтобы хоть раз что-то было сделано правильно от начала до конца. Чтобы очередной суд не отменил штрафы, чтоб очередной кум не удалил из базы данные.

Даже я один вижу около 10 нарушений за день, фиксируются они автоматически на мой регистратор, буду только рад, если эти нарушители будут вздрюканы финансово.

И вуаля! Возможно этих денег хватит на хорошие дороги, чистые и освещенные улицы, ухоженные газоны.

П.С. Так по личным ощущениям количество %удаков на бляхах и украинских номерах 50\50.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Андрекс СелівановАндрекс Селіванов
Місце
Україна
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Белошитский Виталий
Белошитский Виталий
Толково написав, підтримую. Від себе добавлю, що ці %удаки порушуючи наражають на небезпеку не тільки себе, а й тих хто сумлінно виконує правила.
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Сергій Сергій
Сергій Сергій
увьі неосуществимая в юридическом плане, легко оспариваемая в суде.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Ха-ха-ха,гарна ідея..Але проблема в тому,що найбільший мудак в Україні-презік,пєдріла Панамський..А йому ніхто не указ..даже чурка-главмусор,сАбакяшка..А інші тільки мавпують стиль пєдріли-мудака..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Харченко Вадим, чмошное - ты у себя в Ольгино пиши. Иди нахуй, мразь кацапская!
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