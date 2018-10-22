Масове вбивство в Керчі: українці озвучили причину бійні

Теракт у Керченському політехнічному коледжі приголомшив Україну, а в мережі користувачі висловлюють припущення, що могло змусити підозрюваного в кривавій бійні Владислава Рослякова піти на такий злочин.

Більшість українців вважають, що сам він не міг провернути моторошний задум. А піти на масові вбивства його хтось змусив. Так відповіли 28% респондентів в опитуванні на OBOZREVATEL, в якому брали участь 13050 осіб.

У свою чергу, 25% опитаних заявили, що теракту посприяв "русскій мір", тому що до окупації Криму подібних випадків не було.

Ще 21% українців відповіли, що у Рослякова явно були відхилення, оскільки здорова людина не могла піти на такі звірства. Зате 20% респондентів згодні з президентом РФ Володимиром Путіним, вважаючи, що в усьому винний вплив інтернету і пропаганда жорстокості.

І лише 6% відповіли, що підліток просто відчував себе непотрібним, вирішивши таким чином привернути до себе увагу.

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і почала розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня в мережі з'явилися шокуючі кадри нападу, на яких видно кривавий шлях підлітка навчальним закладом.