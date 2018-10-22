МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Масове вбивство в Керчі: українці озвучили причину бійні

4.1тЧитати матеріал російською

Теракт у Керченському політехнічному коледжі приголомшив Україну, а в мережі користувачі висловлюють припущення, що могло змусити підозрюваного в кривавій бійні Владислава Рослякова піти на такий злочин.

Більшість українців вважають, що сам він не міг провернути моторошний задум. А піти на масові вбивства його хтось змусив. Так відповіли 28% респондентів в опитуванні на OBOZREVATEL, в якому брали участь 13050 осіб.

У свою чергу, 25% опитаних заявили, що теракту посприяв "русскій мір", тому що до окупації Криму подібних випадків не було.

Новини
Теракт у Керчі: окупанти хочуть озброїти всі дитсадки та школи Криму

Ще 21% українців відповіли, що у Рослякова явно були відхилення, оскільки здорова людина не могла піти на такі звірства. Зате 20% респондентів згодні з президентом РФ Володимиром Путіним, вважаючи, що в усьому винний вплив інтернету і пропаганда жорстокості.

І лише 6% відповіли, що підліток просто відчував себе непотрібним, вирішивши таким чином привернути до себе увагу.

Масове вбивство в Керчі: українці озвучили причину бійні

Нагадаємо, що 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі розстріляли і підірвали студентів і педагогів. За офіційною версією окупантів, винуватцем є Владислав Росляков, який приніс зброю і саморобні вибухові пристрої та скоїв напад.

Пізніше його знайшли мертвим у бібліотеці. Окупаційна влада відкидає версію теракту, вважаючи загибель 21 людини і травмування майже 60-ти - вбивством. Українська влада розцінила напад як теракт і почала розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня в мережі з'явилися шокуючі кадри нападу, на яких видно кривавий шлях підлітка навчальним закладом.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
опитування ОбозревателяВибух у Керчі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги