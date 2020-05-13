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13 травня • оновлено в 17:17
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Маски доведеться носити ще кілька років: медик озвучив тривожний прогноз щодо COVID-19

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Носіння медичних масок у громадських місцях через пандемію коронавірусу може бути необхідним ще протягом декількох років.

Громадський транспорт і громадські місця повинні бути забезпечені засобами противірусного захисту. Таку думку в ефірі ObozTV висловив президент Українського медичного клубу Іван Сорока.

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"З огляду на епідеміологічну ситуацію, ризики, реальне незакриття наших кордонів, можемо говорити про те, що принаймні кілька років ми повинні жити в цих обмеженнях і застосовувати маски в громадських місцях, щоб убезпечити себе", – заявив він.

На думку медика, в ситуації, що склалася, в Україні слід говорити не про зняття карантину, а про те, як зробити транспорт і громадські місця безпечними.

Маски носити кілька років: медик озвучив прогноз

Маски носити кілька років: медик озвучив прогноз

"У громадських місцях повинні бути встановлені камери із засобами дезінфекції, ультрафіолетові екрановані випромінювачі, щоб вбивати віруси та бактерії, дозатори з антисептиками, системи кондиціонування", – сказав він.

На думку Сороки, необхідні кошти можуть бути виділені з урядового фонду боротьби з коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, професорка наук із первинної медико-санітарної допомоги Оксфордського університету та лікарка-практикиня Тріш Грінхалх заявила, що епідемія COVID-19 у Великобританії може бути "знищена", якщо від 80 до 90% британців будуть використовувати саморобні захисні маски.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
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Україна
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западенский рогуль
западенский рогуль
а до хрена масок завезли ,нужно продавать.цена на маски упала до 6 грн.зрада
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