Якщо називати нинішній стан речей як своєрідну світову війну з пандемією коронавірусу, то важливо означити хто і як діє у цей трагічний для історії людства час.

Мародери – це ті представники влади – центральної та місцевої, які під прикриттям карантинних заходів відміняють декларування доходів, ділять у своїх інтересах бюджетні кошти, роздають землю й нерухомість друзям і бізнес-партнерам на закритих від народу сесіях.

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Це той бізнес, який спочатку продав закордон медичні й профілактичні засоби, а нині спекулює на них в своїй країні, щоденно змінючи цінову політику для товарів широкого вжитку – ліки, транспорт…

Ватники – це блогери, священники, боксери, футболісти промосковської орієнтації, які переконують, що Covid-19 придумали масони, американці або китайці, а тому можна цілуватися і причащатися в церквах, проводити змагання і без обмежень займатися спортом чи загалом робити все, що заманеться.

І перші й другі – вороги народу, яких потрібно притягати до кримінальної та адміністративної відповідальності!

Провокатори – це ті, хто розповідають в ЗМІ, соціальних мережах різноманітні апокаліптичні сценарії для світу й України, поширюють відверто фейкову інформацію, сіють паніку й розганяють зраду там, де її не було і немає!

Ідіоти – це ті, які продовжують поширювати приколи, жарти, анекдоти чи різноманітні меми про коронавірус!

Провокаторів й ідіотів варто ізолювати від суспільства – розміщати антифейкову інформацію, не запрошувати на ефіри, банити в соціальних мережах.

Переконаний, що для перемоги у нинішній антивірусній війні потрібні відповідальні та свідомі дії не лише влади, медиків, а й кожного з нас.

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