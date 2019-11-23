"Мародери!" Хомчак присоромив росіян, які розграбували кораблі України

Стан, у якому повернулися захвачені Росією кораблі ВМС України, не підлягає військовій логіці. Вони були просто розграбовані мародерами.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв'ю "Укрінформу" у Брюсселі під час участі в засіданні Військового комітету ЄС.

Він наголосив, що всі повідомлення про розграбування кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" не підлягають сумніву.

Руслан Хомчак Укринформ

"Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, усе було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, – це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію", – обурився Хомчак.

"Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, – я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", – сказав генерал.

При цьому він зазначив, що Україна має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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