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23 листопада • оновлено в 20:18
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"Мародери!" Хомчак присоромив росіян, які розграбували кораблі України

1.7т
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Стан, у якому повернулися захвачені Росією кораблі ВМС України, не підлягає військовій логіці. Вони були просто розграбовані мародерами.

Таку думку висловив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв'ю "Укрінформу" у Брюсселі під час участі в засіданні Військового комітету ЄС.

Він наголосив, що всі повідомлення про розграбування кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" не підлягають сумніву.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Укринформ

"Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, усе було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, – це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію", – обурився Хомчак.

"Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, – я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", – сказав генерал.

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При цьому він зазначив, що Україна має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Повернення українських кораблів Росією
Особа
Руслан Хомчак
Тег
ВМС
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (!!!) продолжает эту позорную сагу об унитазах. Мне интересно даже, где тот предел, то днище, до которого способны опуститься paгули в надежде досадить России? В чан с гoвнoм прыгнете, чтобы до России брызги долетели?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я думаю, что президент Украины, господин Зеленский просто обязан на ближайшем заседание ООН поднять вопрос унитазов ...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а это суть кацабов-это древний инстинкт от их гнусных предков...падаль руцкая...а ещё именуют себя "сверхдержавой"...ничтожество полное...и они ещё позволяют себе нам указывать...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Litvinenko Nik, а кто вам указывает? Если у вас не хватает - поможем, купим вам унитазы на весь ВМФ Украины. 5-ть штук хватит?
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