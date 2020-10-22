Маріуполь палахкотить COVID-19: у лікарнях катастрофа з лікарями, киснем і ліжко-місцями

У Маріуполі (Донецька область) лікарні геть не готові до масового напливу пацієнтів із ковідом, кількість яких навіть за останній тиждень збільшилася в кілька разів.

Б'ють на сполох не тільки хворі чи активісти, але навіть уже самі лікарі. Мовляв, за 7 місяців епідемії місто ніяк не готове до осіннього стрибка. Бракує не лише місць, а й медиків і кисню. А всі звіти місцевої влади про підготовку, запевняють лікарі і активісти, виявилися політичним піаром.

Що відбувається в Маріуполі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"У нас залишилося 10-12 діб"

Днями один із головних хірургів міста Михайло Сорокін на своїй сторінці в Facebook написав, що в міських лікарнях, які лікують коронавірус, спостерігається абсолютний дефіцит кисневих точок. А це життєва складова для таких хворих. До того ж медики тих медичних закладів, які в терміновому порядку відкривають у місті для нових хворих, не готові лікувати "ковідний" профіль. За його словами, замість того щоб готуватися до епідемії, місцева влада влітку витрачала десятки мільйонів гривень на фонтани, бордюри й пірс.

"Кисневих концентраторів практично немає, кисневих ліній теж. У нас залишилося ще 10-12 діб для радикального вирішення питання, не більше! Потрібен реальний оперативний штаб із абсолютними повноваженнями для вирішення проблеми коронавірусу в Маріуполі! Я більше не хочу ховати своїх колег, знайомих і друзів із причини відсутності готовності міста до прогнозованої атаки коронавірусу", – написав він.

Цей допис лікаря всього лише за добу набрав майже 4 тис. перепостів. Багато маріупольців погоджуються з оцінкою хірурга Сорокіна, у якого, до речі, на днях від ковіду помер друг, лікар-травматолог.

"Ситуація відповідає дійсності. Маріуполь реально зараз палає ковідом. Стільки швидких на вулицях я бачив тільки після обстрілу Східного у 2015-му. Ще можна встигнути врятувати людей", – додав колега Сорокіна Сергій Карпенко.

"Ми ні в біса не готові"

44-річний маріуполець Олексій Леонтьєв із лівобічним запаленням легень потрапив до 4-ї міської лікарні ще 10 жовтня. І тільки-но його стан покращився – через 4 дні, тобто 14 жовтня, його виписали. В інтерв'ю OBOZREVATEL він розповів, що різкий сплеск госпіталізації хворих відбувався буквально в нього на очах. Тести в той період не проводилися через зайнятість лабораторій. Із 38 хворих у перші дні його госпіталізації тільки в шістьох був підтверджений коронавірус і то тільки тому, що зробили вони його за свій рахунок у приватній лабораторії. Олексію ж виконали ПРЛ-тест у день виписки, 14 жовтня, результату досі, а вже 22 число, він не отримав.

"За ті чотири дні, проведені в лікарні, я зрозумів, що ми ні в біса не готові. І ті красиві слова нашого міського відділу охорони здоров'я – передвиборчий піар. Захисту в медперсоналу немає, на голові замість чепчиків – бахіли, замість захисних костюмів – кілька днів вони ходили в захисних одноразових халатах. Але ж це не захист від ковіду! Скаржилися, що не вистачає масок, рукавичок. При мені медикам на трьох видали два костюми. Ті обурилися, що нас же троє – санітарка і дві медсестри – на що отримали відповідь: "І що, мені розірватися? Привезли два костюми. А завтра взагалі не буде, економте". Це якийсь злочин", – обурився Олексій.

На три поверхи хворих один лікар

За його словами, кисневі балони були тільки в новому ковідному відділенні і в 9-й лікарні міста. А ось 4-та, де він лікувався, мабуть, не розраховувала на такий сплеск. На 50 хворих осіб – один генератор кисню.

"У нас був один тяжкохворий, старий дідусь без ноги. Думав, він до ранку не доживе, просто задихався. Сатурація на рівні 74, це практично реанімація. Кисень йому дали на 2-3 години, потім зайшли, запитують: "Вам легше стало?" Довелося віддати іншому, у кого сатурація впала. Загалом, ось так чергували. Лікарів не вистачає, це правда. На три поверхи хворих один лікар. Це жесть. Медики працюють понаднормово і просто валяться з ніг", – доповнив Олексій.

Місто "забило" на карантин?

У соцмережах маріупольські активісти пишуть, що містяни практично не дотримуються карантину, а місцева влада, яка впритул зайнята місцевими виборами, тільки потурає їм у цьому. Принаймні такий висновок можна зробити з різних передвиборчих концертів та інших акцій і свят, де було чимале скупчення людей. Переважно іноді літніх. Наприклад, Олексій Леонтьєв згадав нещодавній день літньої людини, який в Маріуполі святкували 4 дні, всупереч карантинному режиму.

"На нікому не відоме свято витратили 4 млн грн, і ось зараз ми спостерігаємо черги біля рентгенівських кабінетів і сотні людей в очікуванні потрапити на прийом до лікаря в поліклініку або приватну лікарню. Лікарні забиті пацієнтами із запаленням легень, які не можуть пройти тести через завантаженість лабораторій. А місцева влада продовжує лити мед у вуха електорату за допомогою своїх профільних заступників, як добре в нас із медициною. Цинізм просто зашкалює", – підсумував чоловік.

Офіційна влада міста дійсно запевняє, що ситуація з епідемією коронавірусу в них під контролем. Мовляв, Маріуполь успішно впорався з першою хвилею COVID-19 і готується до другої. За офіційною статистикою, в місті вже 2 тис. 191 хворий, і це найбільший показник у всій Донецькій області. За минулу добу в Маріуполі зафіксували 69 нових випадків.