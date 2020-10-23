Маріуполь зробив ще один крок у підготовці до другої хвилі коронавірусу. Для цього своєчасно закупили засоби індивідуального захисту і розробили чіткий алгоритм взаємодії муніципалітету і медустанов.

Як повідомляється на сайті міської ради, лікарні забезпечено безперебійним постачанням кисню. Закуповується необхідне обладнання. Зокрема, на базі міської лікарні №4 з'явилася власна лабораторія. Вона дасть змогу робити до 600 проб на добу і збільшити кількість тестувань.

"Місто готове до другої хвилі коронавірусу. Прибуття лабораторії ще одне підтвердження цього. Своєчасно забезпечили медустанову засобами індивідуального захисту й медикаментами. Розробили чіткий алгоритм взаємодії", – зазначив директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель.

Продуктивність лабораторії дає змогу робити до 600 проб на добу. Сформовано чотири спеціалізовані бригади лаборантів, які будуть у три зміни забезпечувати цілодобову роботу. Співробітники отримають підвищену заробітну плату в розмірі 28 тисяч гривень.

"Та кількість проб і контактних осіб, яка нині обробляється, вимагала збільшення лабораторних потужностей. Тепер отримати результат аналізу можна протягом двох-трьох діб. У цей період пацієнт перебуває в провізорному відділенні, отримує медикаменти, придбані за кошти місцевого бюджету. Проведення тесту для тих, хто надійшов у відділення, безплатне", – зазначила заступниця міського голови Ксенія Сухова.

В одну закладку проводиться 96 проб. Процедура одного аналізу становить 6 годин. Щоб максимально використовувати потужність лабораторії, розроблено чіткий графік роботи лаборантів. Зараз проводяться пуско-налагоджувальні роботи. Паралельно проходить верифікація лабораторії в Міністерстві охорони здоров'я. Її запуск у роботу планується цього тижня.

Лабораторія компактна й автоматизована. Завдяки її невеликим розмірам, відсутнє обмеження щодо розміщення пристрою і проведення тестування. ПЛР-лабораторія дає змогу з точністю визначити наявність коронавірусної інфекції в організмі людини.

Отже, у лабораторіях Маріуполя проводитиметься більша кількість тестувань за добу. Це дасть змогу розвантажити ліжковий фонд провізорного відділення, а також не допустити поширення COVID-19 серед контактних осіб.

У госпітальні бази та інші медустанови забезпечено безперебійне постачання кисню. За підтримки групи "Метінвест" облаштовано 103 ліжка. Зараз встановлюють ще 220 точок. Зокрема, директор лікарні №4 Володимир Жигіль зазначив, що всього в лікарні №4 буде 90 кисневих точок.

"Уже є 41 точка – в інфекційному відділенні №3 і в дитячій інфекційній реанімації. 6 точок у дорослій реанімації, яка розташована в хірургічному корпусі. На місці постійно чергують фахівці, які стежать за використанням кисневих балонів. Одночасно в одній рампі є до 30 кисневих балонів", – зауважив Володимир Жигіль.