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Більше 15 організацій виступлять проти використання екології в політичних цілях

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Асоціація професійних екологів України виступила з гострим заявою про неприпустимість використання екологічних проблем для політичного піару і тиску на бізнес.

На думку підписантів звернення, яке було оприлюднено 10 червня на сайті Асоціації, зараз в Україні прийшов світовий тренд використання екології в комерційних і політичних цілях. Тепер до звернення готові присусідитися близько 15 асоціацій, заявили екологи.

"Близько 15 асоціацій готові приєднатися до нас", - розповіла OBOZREVATEL президент Асоціації професійних екологів Людмила Циганок.

Зокрема, за її словами, про свою готовність приєднатися до меморандуму вже заявила Асоціація по небезпечних відходів, Біоенергетична і Вітроенергетична асоціації.

Людмила Циганок повідомила про те, що з моменту оприлюднення ініціативи 10 червня Асоціації повідомляють про факти маніпуляцій. "Ми збираємо кейси, приклади, щоб показати, що відбувається насправді", - підкреслила вона.

За словами голови Асоціації, головна мета ініціативи – зробити так, щоб іноземні інвестори приходили в Україну, а вітчизняні виробництва активно модернізувалися, не побоюючись маніпуляцій, "щоб районні центри і великі міста розвивалися і мали майбутнє".

На думку Людмили Циганок, об'єднання зусиль бізнесу, влади і суспільства дозволить стимулювати підприємства в регіонах до "зеленої" модернізації, "знайти механізми впровадження чистих технологій".

Як писав OBOZREVATEL, 10 червня Асоціація професійних екологів України виступила з гострим заявою про неприпустимість використання екологічних проблем для політичного піару і тиску на бізнес.

"Цинічне використання даної теми, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією - вже рутинне сьогодення, яке ми спостерігаємо в ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією ... Звертаємося до всіх ЗМІ, до всіх партнерів, екологічним активістам: не дозволяйте формувати недостовірну інформаційну порядок денний для суспільства, цим ви не тільки дискредитуєте самих себе, ми втрачаємо шанс на чисте і безпечне майбутнє ", - сказано в заяві.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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