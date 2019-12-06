"Малювали рукод*пи": мережу розсмішило оновлення Кримського моста. Відео

У мережі підняли на сміх мурал, зображений на опорі Кримського моста, що з'єднує окупований Крим із Росією.

На створення "шедевра" автору знадобилося приблизно два тижні. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ. Також у мережі з'явилася інформація про "художника" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

"До котика "Мостіка" з песиком Циганом, звісно, жодних претензій – просто безневинні тваринки, котрим дуже не пощастило з місцем проживання. А от "митець", за даними "Русвєсни", – той самий, що вмуровував унітази і батареї прямо в стінки для Сочінської олімпіади. Унітази вже давно відвалилися. То чого би той кримський міст мав стояти довше, ніж унітази, якщо творили ті самі рукод*пи", – висміяв мурал політолог Олексій Голобуцький.

Кримський міст "прикрасили" муралом Лента.ру

Кримський міст "прикрасили" муралом Лента.ру

Кримський міст "прикрасили" муралом Лента.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили свіжі фото Кримського моста. На них помітна повна відсутність трафіку.

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