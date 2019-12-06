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6 грудня • оновлено в 10:50
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/ Суспільство

"Малювали рукод*пи": мережу розсмішило оновлення Кримського моста. Відео

2.7т
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У мережі підняли на сміх мурал, зображений на опорі Кримського моста, що з'єднує окупований Крим із Росією.

На створення "шедевра" автору знадобилося приблизно два тижні. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ. Також у мережі з'явилася інформація про "художника" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця екрану).

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"До котика "Мостіка" з песиком Циганом, звісно, жодних претензій – просто безневинні тваринки, котрим дуже не пощастило з місцем проживання. А от "митець", за даними "Русвєсни", – той самий, що вмуровував унітази і батареї прямо в стінки для Сочінської олімпіади. Унітази вже давно відвалилися. То чого би той кримський міст мав стояти довше, ніж унітази, якщо творили ті самі рукод*пи", – висміяв мурал політолог Олексій Голобуцький.

Кримський міст "прикрасили" муралом

Кримський міст "прикрасили" муралом

Лента.ру

Кримський міст "прикрасили" муралом

Кримський міст "прикрасили" муралом

Лента.ру

Кримський міст "прикрасили" муралом

Кримський міст "прикрасили" муралом

Лента.ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили свіжі фото Кримського моста. На них помітна повна відсутність трафіку.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
А как можно намалевать что то на голограмме? Крымский же мост не будет построен никогда - так вы писали Обозовские пропагандоны?
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Юг Руси
Юг Руси
Грёбаный Обсос, где "видео"? )))
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Пора рассейским властям задуматься о добыче газа прямо из разорванных задов граждан. О как полыхает!
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