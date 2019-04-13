Так, друзья — сегодня будет пост на давно тревожащую меня тему, связанную с воздействием визуальной пропаганды на людей. Однажды я уже разбирал нашумевший фильм "Брат-2", который стал фактически программным фильмом путинской диктатуры и "программным кодом" для многих людей, считающих что диктатура — это благо.

А сегодня я хотел бы разобрать другой фильм, который называется "Слуга народа" — и который многие украинцы (и не только украинцы) начали вдруг воспринимать как предвыборную программу одного из кандидатов в президенты Украины. Это очень странно, и происходит наверное впервые в мировой истории — люди готовы голосовать за виртуального персонажа, созданного на телеэкране — и происходит это не в книгах Филипа Дика или Пелевина, а в нашей с вами действительности, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Скажу сразу — данный пост не направлен за или против кого-то (заПорошенко или против Зеленского) — я лишь хочу рассказать в нём о технологиях, которые используются для влияния на избирателей. С одной стороны — это что-то очень новое (никто раньше не пытался создать "виртуального президента" для целой страны), но с другой — хорошо забытое старое, и из движущихся картинок и эмоционального голоса за кадром хорошо проглядывают ушки старика Геббельса.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как придумали и создали виртуального президента для Украины.

Как работает визуальная пропаганда.

Для начала давайте обратимся к истории и вспомним, как и по каким принципам вообще работает визуальная пропаганда. Как только в мире появилось кино и выделилось в более-менее самостоятельное искусство — диктатуры разных стран начали сразу же думать, как его можно использовать в своих интересах. В нацистской Германии начали снимать гадкие фильмы против евреев и про "мировой заговор банкиров-сионистов", а в СССР начали снимать пропагандистские фильмы, обеляющие советские концлагеря.

Удивительно — но такие вещи работают, и происходит это по двум причинам. Во-первых, мозг воспринимает движущиеся картинки со звуком как часть реальной действительности и не всегда может отличить правду от вымысла — к примеру, именно так работала советская пропаганда в фильме о концлагерях . Вот в кадре идут какие-то красиво одетые люди, голос за кадром сообщает — что это заключённые концлагеря, которые на самом деле живут очень хорошо, а писатели, которые рассказывают о горах трупов — просто врут. То, что это кино могло быть снято вообще в каком-то другом месте — задумываются далеко не все зрители, большинство просто верило всему, что показано на экране.

Во-вторых — визуальная пропаганда всегда рассчитывает на эмоции, информация подаётся с быстрой скоростью, и зрители просто не успевают её осмыслить — именно поэтому видеофильмы и ролики действуют всегда сильнее, чем тексты — в них всё уже проговорили и разжевали за вас. И подумали за вас тоже.

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Попытки Кремля влиять фильмами на политику.

До собственно "Слуги народа" я ещё дойду в следующих разделах — а в этой части приведу несколько примеров того, как Кремль уже пытался влиять своими фильмами на тот или иной политический выбор — в конце XX- начале XXI века это происходило неоднократно в отношении Беларуси.

Одним из первых постсоветских фильмов с мягкой имплицитной пропагандой внутри стала лента "Любить по-русски 3" — которая была снята в 1999-м году и кстати по своему сюжету очень сильно напоминает "Слугу народа" — простой "человек из народа" становится губернатором крупной области и воюет с местными коррупционерами, которые прям срослись в одно большое коррупционное кубло. В фильме есть интересный момент — правдоборец и "слуга народа" губернатор Мухин встречается с предпринимателями и несёт невероятный бред в стиле "у нас тут будут нью-Васюки, нужно только интегрироваться с Белоруссией" — с экономической точки зрения там совершенная бредятина, но сказанная чётко, твёрдо и убедительно.

Собственно, именно для продвижения идеи союзного государства (фактического поглощения Россией Беларуси) и был снят этот фильм — в ленте в пропагандистской манере показывается, что против такого братского трудового союза могут быть только всякие уголовники и коррупционные бандиты — других версий не рассматривается.

Второй попыткой Кремля повлиять на политику Беларуси стал выпуск фильма "Крёстный батька", направленного на критику Лукашенко — фильм демонстрировался на Беларусь аккурат перед выборами 2010 года и возымел эффект разорвавшейся бомбы — если бы в то время в Беларусь въехали российские танки, то народ, насмотревшись фильма, встречал бы их как "освободтелей", с радостью отдав власть в своей стране. Тогда это было чем-то новым, и полный замысел "многоходовочки" стал ясен только после украинских событий в Крыму и на Донбассе в 2014-м году.

"Слуга народа" и мемы диктатуры.

А теперь давайте проанализируем фильм "Слуга народа", который многие украинцы по своему простодушию восприняли как предвыборную программу Зеленского. Для тех, кто не смотрел фильм, я вкратце перескажу его сюжет — простой учитель из народа по имени Василий Голобородько становится президентом Украины и лихо решает все накопившиеся проблемы, которые никто не мог решить раньше из-за "тотальной коррупции и схем". Слоган сериала — история следующего президента.

В трех сериях "Слуги народа" последнего сезона зрителям внушаются следующие вещи — 2019-2022 годы в истории Украины показываются страшным кризисом под названием "Вторая Руина". Украинская власть показана схематозниками, которые только и делают, что наживаются на бедных — и не занимаются ничем другим. Методами НЛП внушаются мысли, что нынешняя украинская власть очень плохая и должна уйти — "кто лучше, честный но неопытный или опытный но алчный?" — вопрошает один из героев фильма и ответ как бы повисает в воздухе, зритель должен сам проговорит его внутри себя. Простейшее НЛП из серии вопросов "ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или на дачу?".

Ещё подспудно внушается мысль о "тарифном Майдане" (который раскачивался российской пропагандой в 2015-2016 годах) и который показывается в ленте как уже свершившийся факт — "Полмиллиона человек вышли на Майдан, они требуют понижения цен на свет, на воду и на газ!".

Далее идёт нападение конкретно на Порошенко (который очень невыгоден России из-за того, что добился международных санкций) — "его выбрали по принципу смог заработать сам — сможет поднять страну, но он быстро превратил страну в собственный бизнес" — внушают левацко-шариковскую мысль креаторы фильма, эта мысль повторяется несколько раз в разной форме на протяжении трёх серий.

Войны и России в сериале нет вообще. Все проблемы Украины по замыслам создателей фильма происходят только из-за коррупции и внутренних противоречий. Языковая тема (первостепенная и ключевая в независимости Украины) подаётся как прихоть власть имущих, которые хотят поссорить Восток и Запад. "Ихтамнетов" на Добнассе, аннексии Крыма, тринадцати тысяч убитых украинцев, сотен тысяч беженцев, попыток прорвать "Новоросиию" до моря, бомбёжок "Градами" города Мариуполя, многомесячной защиты Донецкого аэропорта, пыточных подвалов Лугандонии — ничего этого в фильме нет. Есть какая-то другая виртуальная Украина без всего этого.

Откуда растут ноги у фильма?

Даже если не вдаваться в источники финансирования ленты — рука российских пропагандистов, которые отродясь не бывали в Украине, просто сквозит через весь сценарий ленты. В Украине 2019 года в ВУЗе говорят на русском языке. Кортеж президента ездит с мигалками — это есть в России и этого давно нет в Украине. "Проблемная Украина" (без Голобородько) показана распавшейся на отдельные территории— чисто российский страх, которого в Украине отродясь не было. "Правильная Украина" (с Голобородько) показана с технологиями выхода в космос и возвращённым статусом космической державы — чисто российская мечта, несвойственная Украине и украинцам.

Ещё подспудно внушается мысль, что Европа и МВФ — это в целом большое зло, они только спят и видят как бы поймать Украину в кабальное кредитное рабство и потом "тянуть из неё деньги" — тоже чисто российская, я бы даже сказал неосовковая повестка дня. Разве что про план Даллеса и цитаты Отто фон Бисмарка ("...только тогда мы сможем уничтожить Россию) не рассказали.

Если же вдаваться в подробности о финансировании ленты — то здесь тоже можно отыскать много интересного. Журналисты украинского проекта "Схемы" обнаружили участие Зеленского в кипрской компании, которая производит фильмы, получающие государственное финансирование в России. Зачем путинской России финансировать фильмы какого-то там Зеленского, в выходных данных которых указано "Украина" и рассчитанные на украинского телезрителя?

Для ответа на этот вопрос я предлагаю прочитать вам мой пост с самого начала.

Хунвейбины Голобородько. Вместо эпилога.

Показ "Слуги народа" породил интересный и пугающий феномен — многие украинцы в действительности поверили, что Зеленский — это и есть Голобородько, человек из народа, которому всякие проклятые олигархи и барыги мешают стать президентом. Многие из этих людей приходят в интернет, в твиттер, в социальные сети и готовы с пеной у рта доказывать, что Украине нужен Голобородько-Зеленский, агрессивно нападая на всех, кто просто спрашивает "а кто такой, собственно, пан Зеленский?" — засыпая их цитатами из фильма и угрожая расправами после прихода к власти "их кандидата". Увидите вы их и в комментариях к этому посту.

Вместо эпилога хочу сказать вот что. Фильм "Слуга народа" получился очень эмоциональным, воздействующим не на разум, на на сферу эмоций — собственно, как это и положено делать классическому пропагандистскому материалу. Сто лет назад для этих целей ошалевшим крестьянам под нос выкатывали агитационный бронепоезд со страшными буржуями на бортах, сегодня снимают фильмы.

Что произошло на самом деле? Где-то в кулуарах (в Кремле, на сходняке олигархов, где-то ещё) для Украины сочинили виртуального президента, с альтернативным макетом Украины в телевизоре — и простодушные люди приняли это за чистую монету. Боюсь, что пробуждение будет горьким — и я буду очень рад, если я ошибаюсь.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

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Источник Facebook и Llivejournal.

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