ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Максим Копачевський
Максим Копачевський
Всі статті автора

Базы отдыха на Донбассе растащили на запчасти

486Читати матеріал російською

ЗАБРОШЕННЫЕ базы ДОНБАССА. Что с ними случилось?

Побывал в поселке Щурово Донецкой области, прошелся по базам отдыха в Щуровском лесу. Большинство из этих баз (а их там 64 штуки) сегодня уже не работают, некоторые уже растаскивают на запчасти. Грустная картина.

Но есть и те, которые продолжают принимать отдыхающих. Об этом будет второе видео! Дождитесь!

Зашел на местный Щуровский рынок, точнее туда, где он раньше был. Сейчас там работает два магазина и люди с импровизированными прилавками. Местные, которые продают молочку, рыбу, мясо, фрукты и овощи. Рыба, кстати, из Северского Донца, вдоль которого и расположены все турбазы.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "спортивний туризм" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Максим КопачевськийМаксим Копачевський
Тема
спортивний туризм
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДонбасНовини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel