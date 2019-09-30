В русском центре “Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской”, с 26 по 30 сентября, проходит “Республиканский фестиваль фантастики “Звезды над Донбассом”. В этом фестивале принимают участие писатели-фантасты “ЛДНР”, а также самые известные писатели-фантасты из России. Звезда этого мероприятия автор культовых “Дозоров” Сергей Лукьяненко.

Рассказывать о фантастах-писателях не совсем интересно, но поговорить о фантастических похождения “руководителя исполкома общественного движения донецкая республика” А.В. Муратова на фестивале просто невозможно.

Все, кто был на этом празднике имели честь лицезреть лучшего идейного патриота “республики”, а конкретно господина Муратова. Алексей Владимирович, вполне ожидаемо, украсил собой “межгалактическое” мероприятие. Он чувствовал себя в центре внимания и был очень весел, остроумен и сумел вызвать вполне заслуженные симпатии. В основном через свою спутницу - симпатичную незнакомку, идентифицировать, которую, пока не удалось.

Алексей Муратов со спутницей

А может в “процессе опознания” поможет супруга господина Муратова, которая, пока муж трудится во благо русского мира в целом и "республике" в частности, занята поддержанием семейного очага в славном российском городе Курске.

Никто не осуждает Алексея Владимировича - все обожают общество очаровательных дам, но человеку с его статусом в “ДНР”, выходить на публику с “эскортом”, как-то не комильфо.

Смотря на снимок, который представлен, с уверенностью можно поверить в “грязные слухи“ об излишнем внимании господина Муратова к слабой половине человечества. Как пишут в донецких телеграмм каналах, данный “господин” очень любить компанию красивых женщин и очень часто был замечен у одного из элитных борделей Донецка.

У героя-любовника кстати двое детей. Как им потом объяснять , что это за тётя рядом с папой. Сомневаюсь, что пройдет оправдание — это всё во имя “русского мира”!

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