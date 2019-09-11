Идёт шестой год войны. Псевдовласть "ДНР" все эти годы набивала свои карманы, не думая о гражданах. Обещаний было очень много: первое – "ДНР" уже завтра войдет в состав России, второе - жить станет лучше, так как Донбасс кормил всю Украину, а третье – "республика" – без коррупции и олигархии. Как мы видим, ни одно из обещаний выполнено не было, а жизнь, с каждым днем, ухудшается.

В "ДНР" проживает большая часть людей, которые не потеряли связь с Украиной и периодически пересекает линию разграничения. Сейчас мы поговорим о том, как этим летом проходило пересечение пунктов пропуска со стороны "ДНР".

Вашему вниманию, предоставляется видео, на котором видно, что происходит в серой зоне, и как обстоит ситуация с очередями. Основная масса людей на пунктах пропуска – это, конечно, пенсионеры, которые едут в Украину получать пенсии и социальные выплаты. Сейчас я вам расскажу, как пенсионеры "ДНР" получают пенсию в Украине, на примере Дмитрия Ивановича из города Торез.

Итак, ему нужно в первую очередь добраться до Донецка, а это приблизительно 35-40 минут езды. Цена билета на автобус - 30-35 (если брать билет непосредственно у водителя) рублей, отправление в 5:30 с автовокзала в Торезе. По прибытию в Донецк, нужно попасть на автобус, который едет на первый блок пост "ДНР", а это еще 20-25 рублей. После прибытия непосредственно на блокпост, начинается самое тяжёлое, по времени это где-то 8-9 часов утра.

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Очередь на блок-постах в "ДНР"

Пешая очередь со стороны "ДНР", в день получения пенсии на территории Украины, составляет, примерно, 300 человек, то есть, чтобы пройти контроль на пункте пропуска со стороны "ДНР", нужно простоять на открытом солнце (температура этим летом достигала 30+ градусов) не менее полтора, а то и два часа. Есть еще одна загвоздка, автобус, который перевозит людей с крайнего блок поста "ДНР", едет только в серую зону. На видео видно, что людям преклонного возраста, нужно пройти минимум 800-900 метров до автобуса, который уже доставит их на украинский пункт пропуска.

Конечно, можно сказать, за что боролись на то и напоролись, но всё же, это граждане Украины, и не все голосовали на этом проклятом референдуме в 2014 году.

Ну, где-то к 4 часам дня, Дмитрий Иванович добрался до отделения банка. Дальше ему, как не крути, придется переночевать либо у родственников или, в противном случае, снять комнату на ночь.

На следующий день, нужно возвращаться домой, но тут случилась беда. В автобусе, который направлялся в серую зону, ему становится плохо. В результате умелых действий украинских военных и своевременному приезду скорой помощи, Дмитрию Ивановичу оказали первую медицинскую помощь, и спасли его от сердечного приступа.

Подведя итог сказанного, и посмотрев это видео, я уверен, что со временем люди поймут, что военнослужащие Вооружённых Сил Украины — это люди, которые спасают Донбасс, помогают местным жителям пережить это трудное время. Безусловно, есть идейные патриоты "ДНР" или русской весны, но умереть в очереди, разве такого будущего вы хотели, когда голосовали за создание "ДНР"?

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