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22 лютого • оновлено в 21:21
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Майор, якого Зеленський обізвав "тріплом", подав до суду

5.3т
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Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому оголосили сувору догану за критику президента України Володимира Зеленського, звернувся до суду.

Про це він повідомив в Facebook, відзначивши, що позов стосується порушення права на свободу слова командувачем сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.

"Ми намагалися зробити це раніше, але командування сухопутних військ, ігноруючи мої законні права та адвокатські запити, так і не надало матеріали розслідування, що також є порушенням закону", – заявив він.

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Ковальов заявив, що готує також інші позови: "Ми хочемо побачити в суді всіх порушників прав військовослужбовців, які займають високі посади".

Майор ЗСУ Ковальов і Зеленський

Майор ЗСУ Ковальов і Зеленський

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост з критикою на адресу президента Володимира Зеленського.

  • Незабаром офіцер розповів, що після скандалу, що розгорівся командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.

  • Нещодавно в мережі спливло відео, де Ковальов обізвав Зеленського ухильником. Той у відповідь назвав військового тріплом, заявивши, що він говорить неправду.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Тег
Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Лендич Володимир
Лендич Володимир
Ковальов, не здаватись!
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