"Майдан збереться швидко": український письменник зробив попередження Зеленському

Український письменник Василь Шкляр позитивно оцінив намір президента України Володимира Зеленського йти у владу лише на один термін. Однак він не виключив його повалення через Майдан у разі, якщо новий глава держави піде на якісь антиукраїнські кроки.

Таку думку Шкляр озвучив у інтерв'ю для програми "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У тих умовах, в яких опинилася Україна, — маю на увазі злодійство, корупція — президента треба міняти постійно, достроково, не говорити: "Ой, це дорого". Люди так звикли. Треба міняти, міняти і міняти! І гарний крок зробив цей новий президент, сказавши, що йде на один термін", — сказав письменник.

Володимир Зеленський

"А раптом ми побачимо якісь відверті антиукраїнські порухи з його боку — повірте мені, Майдан дуже швидко збереться. Вже не раз казали: "Та ні, досить Майданів, революція до добра не доведе". В Україні у нас Майдан має бути узаконений у Конституції! Він взагалі не має розходитися. Як отоді — відбулася революція — стояти, поки не будуть ухвалені радикальні закони", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шкляр застеріг українців від приєднання територій Росії після повернення своїх окупованих земель. Він вважає, що це згубить нашу країну, адже Кремль мріє перенести столицю РФ до Києва.

Раніше письменник зробив скандальну заяву про те, що окупований Донбас — чужина для українців, а анексований Крим ніколи не був нашим. За його словами, жителі Донбасу щасливі від того, що є частиною Росії. І це щастя не треба у них відбирати, жертвуючи життями кращих українців.

Говорячи про Крим, він також наголосив, що півострів не потрібен Україні. За його словами, там багато "природних" росіян, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть у Росії", а спроби "повернути" цю територію викличуть у кримчан лише ненависть.

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