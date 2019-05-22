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/Суспільство

"Майдан збереться швидко": український письменник зробив попередження Зеленському

21.5тЧитати матеріал російською

Український письменник Василь Шкляр позитивно оцінив намір президента України Володимира Зеленського йти у владу лише на один термін. Однак він не виключив його повалення через Майдан у разі, якщо новий глава держави піде на якісь антиукраїнські кроки.

Таку думку Шкляр озвучив у інтерв'ю для програми "Рандеву" з Яніною Соколовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У тих умовах, в яких опинилася Україна, — маю на увазі злодійство, корупція — президента треба міняти постійно, достроково, не говорити: "Ой, це дорого". Люди так звикли. Треба міняти, міняти і міняти! І гарний крок зробив цей новий президент, сказавши, що йде на один термін", — сказав письменник.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"А раптом ми побачимо якісь відверті антиукраїнські порухи з його боку — повірте мені, Майдан дуже швидко збереться. Вже не раз казали: "Та ні, досить Майданів, революція до добра не доведе". В Україні у нас Майдан має бути узаконений у Конституції! Він взагалі не має розходитися. Як отоді — відбулася революція — стояти, поки не будуть ухвалені радикальні закони", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шкляр застеріг українців від приєднання територій Росії після повернення своїх окупованих земель. Він вважає, що це згубить нашу країну, адже Кремль мріє перенести столицю РФ до Києва.

Раніше письменник зробив скандальну заяву про те, що окупований Донбас — чужина для українців, а анексований Крим ніколи не був нашим. За його словами, жителі Донбасу щасливі від того, що є частиною Росії. І це щастя не треба у них відбирати, жертвуючи життями кращих українців.

Говорячи про Крим, він також наголосив, що півострів не потрібен Україні. За його словами, там багато "природних" росіян, які зараз "в ейфорії від того, що вони живуть у Росії", а спроби "повернути" цю територію викличуть у кримчан лише ненависть.

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Тема
Євромайдан
Особи
Василь ШклярВолодимир ЗеленськийЯніна Соколова
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Майдан - это очень дорогое удовольствие и быстро его не организовать и не собрать. Конечно, может быть и соберется несколько сотен и даже может быть тысяч человек, но полицейские силы с ними быстро справятся, если у них не будет поддержки финансовых элит.
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Уже сейчас видно, что Украина как страна, управляемая диктаторскими методами из отдельно взятого центра, существовать не сможет. Наиболее эффективный способ сохранения территориальной целостности это ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ власти и ФЕДЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА управления, которая принята в Австрии, Швейцарии и Германии. Эти страны достигли выдающихся успехов в построении демократических институтов власти и развития национальных экономик. Украина ДОЛЖНА И БУДЕТ идти по пути развития этих стран, в которых понятия ЗАКОННОСТЬ и ПОРЯДОК не пустой звук.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Golan Sim, хватит свои посты копировать и повторять... ты мне так еще с прошлой недели так и не отписал что такое " ГЛУБОКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ"... ты обыкновенный мокшанский балабол...
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
повторяю,йоб вашу в батут матнихай ,без денег и раскрутки по тв ,мандалаев не бывает...хватит уже хуйню городить..
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