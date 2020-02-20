З'явилися несподівані результати опитування про Майдан

Близько 23% українців вважають Революцію Гідності "антидержавним переворотом".

Такі результати продемонструвало опитування соцслужби Центру Разумкова спільно з фондом Демініціативи, яке проходило з 13 до 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Революція Гідності РБК-Україна

45,5% українців назвали Революцією Гідності ті події, які відбулися в Україні в кінці 2013 року – на початку 2014 року.

17,7% опитаних вважають, що "це була вимушена зміна влади не зовсім легітимним способом". 13,7% респондентам було складно відповісти.

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58,8% респондентів не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 38,9% респондентів, "скоріше ні" – 19,9%.

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37,8% українців готові підтримати Майдан, якби події відбувалися зараз, 10,2% – антимайдан, 39,1% – не підтримали б нікого.

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Вказується, що було опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як писав OBOZREVATEL, 20 лютого в Києві проходять пам'ятні заходи, приурочені до Дня Небесної Сотні. Шість років тому, під час Революції Гідності, стався масовий розстріл протестувальників силовиками.

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