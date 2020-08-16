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Магазин у Нових Санжарах оскандалився порушенням карантину з "багаторазовою" маскою

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
1,7 т.
Карантин в Україні

У Нових Санжарах покупцям магазину пропонують одну маску на всіх.

Один з магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус із прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією й тією ж "черговою" маскою.

Таким чином магазин намагався створити видимість дотримання правил карантину. Як розповіла у Facebook журналістка Ірина Земляна, одна багаторазова маска висить на гачку в приміщенні магазину.

За словами жінки, охоронці передають її відвідувачам, які прийшли закуповуватися, не взявши свою маску.

Земляна повідомила, що такий інцидент вона побачила в магазині відомої торгової мережі.

Скриншот поста

Скриншот поста

Користувачів мережі обурив і насмішив інцидент. "І це в Нових Санжарах", "Клієнтоорієнтованість", "Фу", "Такого ще не бачила", – пишуть у коментарях.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

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УкраїнаПолтаваПротести в Нових СанжарахКарантин в УкраїніКоронавірускарантинвірус
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