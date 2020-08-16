Магазин у Нових Санжарах оскандалився порушенням карантину з "багаторазовою" маскою

У Нових Санжарах покупцям магазину пропонують одну маску на всіх.

Один з магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус із прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією й тією ж "черговою" маскою.

Таким чином магазин намагався створити видимість дотримання правил карантину. Як розповіла у Facebook журналістка Ірина Земляна, одна багаторазова маска висить на гачку в приміщенні магазину.

За словами жінки, охоронці передають її відвідувачам, які прийшли закуповуватися, не взявши свою маску.

Земляна повідомила, що такий інцидент вона побачила в магазині відомої торгової мережі.

Скриншот поста

Користувачів мережі обурив і насмішив інцидент. "І це в Нових Санжарах", "Клієнтоорієнтованість", "Фу", "Такого ще не бачила", – пишуть у коментарях.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна 20 лютого організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу.

На борт літака взяли 73 особи – серед них як українці, так і іноземці.

На карантин їх привезли в Нові Санжари Полтавської області. Там спалахнули масові протести наляканого населення.

Автобуси з людьми блокували та навіть закидали камінням.

Обсервація в Нових Санжарах закінчилася 5 березня, у жодного з евакуйованих не було виявлено ознак інфекції.

Після закінчення терміну обсервації українців в Нові Санжари прибув президент Володимир Зеленський.

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