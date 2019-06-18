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"Людина-метелик" попереджала: ЗМІ вибухнули містичною сенсацією про катастрофу на ЧАЕС

1.1тЧитати матеріал російською

Перед катастрофою в Чорнобилі робочі атомної електростанції нібито помітили в небі над містом містичне створіння.

Про це повідомили кілька західних ЗМІ, відзначаючи, що мова йде про "людину-метелика", що з'являється перед великою бідою.

Так, портал News Corp Australia повідомив про огидного гуманоїда з гігантськими крилами, який став знаком того, що всі, хто його бачить, приречені.

Британська Daily Star написала, що кілька робочих в диспетчерській АЕС на півночі стверджували, що бачили істоту, відому як "Чорний птах" Чорнобиля. Видання стверджує, що всі, хто його бачили і вижив страждають від кошмарів і страшних телефонних дзвінків.

"Людина-метелик" попереджала: ЗМІ вибухнули містичною сенсацією про катастрофу на ЧАЕС

WCHS ABC

"Людина-метелик" попереджала: ЗМІ вибухнули містичною сенсацією про катастрофу на ЧАЕС

WCHS ABC

Також ЗМІ відзначають, що "людина-метелик" є одним з найвідоміших персонажів міських легенд США. Вперше про неї заговорили в 1966 році в містечку Пойнт-Плезант.

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Після того, як вона була помічена спостерігачами в 1967 році перед падінням Срібного моста, її стали вважати вісником лиха. На думку західних журналістів, вона стала передвісником нещастя і в Чорнобилі.

Як писав OBOZREVATEL:

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Україна
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