В Україні перенесуть Різдво: коли і як будемо святкувати

Предстоятель ПЦУ Епіфаній натякнув українцям, що Різдво можна перенести з 7 січня на 25 грудня. Експерти кажуть, що різниця в датах пов'язана лише з використанням різних календарів, і перенесення Різдва на грудень – питання часу.

Як до цього ставляться українці, і хто зможе заробити на новій даті, в матеріалі OBOZREVATEL

25 грудня Різдво святкують і православні

Релігієзнавці кажуть, що насправді ніде, навіть у Писанні, не встановлено, коли саме народився Христос. "У Священному Писанні з цього приводу нічого не сказано, це історичне церковне встановлення, воно з'явилося лише близько четвертого століття", – каже релігієзнавець Ігор Козловський.

Різдво

А відмінність у датах святкування Різдва – 25 грудня або 7 січня – пов'язана з календарями. Наприклад, католики і деякі православні живуть за Григоріанським календарем, а ми за Юліанським. Юліанський календар затвердив Папа римський Юлій I у 337 році. Але календар виявився недосконалим, він не брав до уваги астрономічних похибок, і через 1000 років похибка досягла 10 днів.

У 1582 році був введений Григоріанський календар папою римським Григорієм XIII, за яким Різдво випадає на 25 грудня.

"Це смішно, що ми святкуємо Різдво двічі на рік. Причому відрізняється не тільки день, а й навіть рік народження Христа. За одними документами, це сталося в I столітті н.е., а за іншими – в IV до н.е. З цього приводу проводилися серйозні дослідження", – каже релігієзнавиця Людмила Філіпович.

Різдво у Львові ukraine-is.com

Думка про те, що Різдво 25 грудня відзначають лише католики, теж не відповідає дійсності. "Тільки чотири православні церкви відзначають це свято 7 січня. Всі інші, включно з католиками, протестантами і православними – 25-го числа. Наприклад, грецькі православні святкують Різдво у грудні", – каже Козловський.

Традиція більше, ніж здоровий глузд

Днями предстоятель ПЦУ Епіфаній знову повернувся до питання, коли відзначати Різдво. Він заявив, що українці можуть самі вибирати, коли святкувати Різдво. Зокрема, можуть це робити і за Григоріанським календарем. А ось коли церква ухвалить офіційне рішення про перехід на 25 грудня, Епіфаній поки не знає.

"Більшість Помісних православних церков святкують Різдво за новим, Григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприйнято українським народом. Якщо християни України почнуть святкувати Різдво 25 грудня, незабаром можна буде говорити і про зміни в Церкві", – процитували в ПЦУ заяву Епіфанія.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній Вікіпедія

"Люди досить консервативні, до того ж серед них є багато фанатиків. Тому вони повинні просто дозріти. Це предмет домовленостей. Тому що свою ідентичність потрібно шукати не в тому, що ми такі круті і на відміну від усіх святкуємо Різдво 7 січня. А в тому, що ми – частина людства.

Велика частина католиків, протестантів, православних відзначають Різдво за західним зразком. Нічого страшного в цьому немає, це не Богом встановлені дати, це людські рішення. Якщо рішення про дати святкування ухвалював Собор, Синод, то все одно це люди. І тому до цього потрібно ставитися не як до божого рішенням, а як до людського", – вважає Пилипович.

Ігор Козловський вважає, що традиція святкувати Різдво 7 січня дісталася нам взагалі із пострадянського простору. "Після 1917 року країна перейшла на Григоріанський календар, а церква залишилася на Юліанському. Це спадщина того часу, в канонах щодо дати нічого не сказано. Це скоріше технічне питання, люди звикли, що це традиція, і вона для них означає більше, ніж здоровий глузд", – каже Козловський.

Святкування Різдва у Львові lk-tour.com

Тепер свята розтягуються на півтора місяці

У Закарпатській області, де одними з перших запровадили офіційний вихідний 25 грудня, зараз святкують Різдво двічі.

"У нас багато змішаних сімей. Я, наприклад, угорець. Наша сім'я звикла святкувати Різдво 25 грудня. Тому напередодні ми вирушаємо в гості до моїх батьків. А 7 січня ми їдемо до батьків дружини, які відзначають Різдво у цей день. І половина сімей області дотримується таких же традицій", – розповідає начальник управління у справах релігій Закарпатської ОДА Йосип Резеш.

Різдво на Закарпатті Укрінформ

За словами Резеша, приблизно 30% жителів цієї області живуть за західними традиціями. Звичайно, серед них багато угорців, словаків, чехів. "Навіть у садках День Святого Миколая відзначають по-різному. Одні 5 грудня, інші – 19 грудня. Фактично у нас тут свята починаються з 5 грудня і тягнуться аж до Водохреща, 19 січня", – сміється Резеш.

Спори про дати не вщухають

Після заяви Епіфанія розгорілися суперечки і серед українців. Багато традиційно вважають, що Різдво в Україні потрібно відзначати 7 січня і жодних змін не сприймають.

"Так мене привчили мої батьки, і я від цього не відступлюся. Я не католичка", – заявляє Олена з Київщини на одному з форумів.

sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

Правда, серед учасників суперечки виявилися і ті, хто знає, що 25 грудня Різдво відзначають не тільки католики, але і православні в інших країнах. Наприклад, у Болгарії.

sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

Згадали і про різдвяний піст. "Віряни, які дотримуються посту, а таких у нас досить багато, змушені давитися слиною на Новий рік, бо не можуть ні олів'є з'їсти, ні холодець, ні навіть випити. Логічно було б закінчувати пост 25 грудня, і вже Новий рік зустрічати, як усі", – закликає Світлана з Житомирської області.

sovet.kidstaff.com.ua

sovet.kidstaff.com.ua

Деякі побоюються, що з перенесенням святкування на грудень, втратять додатковий вихідний. "Я за два Різдва! Нехай будуть два вихідних. Я не настільки вірянка, щоб хвилюватися через це. Але боюся, що раз минулого року ввели офіційний вихідний на 25-е число, то пройде пару років і 7 січня скасують. Це як із 8 березня, постійно на нього зазіхають", – переживає Вікторія Панченко з Харкова.

Хто заробляє на святах

Хто задоволений введенням Різдва 25 грудня, так це продавці. Як кажуть маркетологи, був би привід, а заробити завжди можна.

Різдв'яна ярмарка

Різдвяні подарунки

"Звичайно, багато продавців відреагували на суперечки з приводу Різдва. А коли ввели додатковий вихідний, то включилися навіть ресторани. У багатьох закладах 25 грудня ви побачите знижки, спеціальні меню. Продавці подарунків просто в захваті. У мене знайомий, який володіє сайтом подарунків, уважно вивчив європейські традиції. У нього вже янголята, різдвяні свічки, ясла, фігурки Христа і Марії, хрестики з розп'яттями, носочки для подарунків – все продається", – розповідає маркетолог Сергій Попенко.

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