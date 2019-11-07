"Люди плакали і дякували": команда Порошенка тепло зустрілася з жителями Станиці

Команда партії "Європейська солідарність" на чолі з її лідером Петром Порошенком зустрілася з військовими і місцевими мешканцями Станиці Луганської.

Як зазначила, жителька Станиці Свєта Свєтікова у Facebook, на зустріч з "ЄС" люди годину йшли пішки. Вони плакали та задавали команді питання, отримавши вичерпні відповіді (щоб подиитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Їм потрібна була ця зустріч. Їм потрібен був діалог, якого давно вже не було. Усі наші гості дякували місцевих патріотів за їх стрижень, за їх любов до України, за те, що змогли і відстояли, кожен на своєму рівні, цей шматочок української землі!", - написала вона.

Facebook \ Свєта Свєтікова

Жінка додала, що у свою чергу місцеві жителі дякували Ірині Геращенко, Яні Зінкевич, Михайлові Забродському, Софії Федині та Петру Порошенку за самовідданість і відвагу.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook нардепка "ЄС" Ірина Геращенко після розведення військ поблизу Станиці не стріляють, однак, бойовики свої фортифікаційні споруди поки не поспішають розбирати.

"Я бувала тут десятки разів. Звернула увагу, що зникли таблички з червоними черепами "Заміновано", українська сторона, згідно домовленостей, після розведення розмінувала прилеглі території. З нами дорогою до мосту пройшла пані Наталя, місцева активістка, яка перша забила на сполох, коли тут навіщось познімали українські прапори і яка разом з колегами тут їх знову розвісила", - написала Геращенко.

Політик відзначила, що будування мосту є важливим гуманітарним проєктом, за який команда "ЄС" боролася з 2016 року і була готова його реконструювати, якби росіяни і бойовики не блокували.

"Але мост і розведення - це деталі. Мінські угоди вимагають виведення російських військ і техніки з території України. І це є головне. Станиця Луганська - це Україна. Як і Луганськ", - зауважила парламентар.

Як написав на своїй сторінці у Facebook лідер "ЄС" і п'ятий президент Петро Порошенко, він сам хотів переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів, що насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях.

"Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі. Ніхто так, як моя команда не хоче миру, але справжній мир настане тоді, коли російські війська заберуться з нашої землі, і Україна відновить контроль над кордоном", - написав Порошенко.

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Свєта Свєтікова

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Свєта Свєтікова

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Свєта Свєтікова

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Свєта Свєтікова

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Ірина Геращенко

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Ірина Геращенко

"ЄС" зустрілася з жителями Станиці Луганської Facebook \ Ірина Геращенко

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат Ірина Геращенко заявила, що члени Комітету нацбезпеки, які з'явилися в Золотому і Станиці Луганській в бронежилетах і касках, ставлять під сумнів слова президента Володимира Зеленського про розведення і безпекe цих місць.

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