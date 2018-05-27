"Люди не працюють!" Іво Бобул зібрався в президенти та відзначився новою заявою

Український співак Іво Бобул, який нещодавно заявив про свої президентські амбіції, вважає, що українській владі необхідно зайнятися економікою країни, щоб людям було де працювати.

Про це він сказав в ефірі "112 Україна", підтвердивши заяви про балотування в президенти.

"У першу чергу збираю фінанси. А народ - звичайно підтримає, я це на 100% знаю, навіть не сумніваюся", - упевнений Бобул.

Артист встиг визначиться з тим, чого потребують його майбутні виборці.

"Я знаю, що потрібно людям. Потрібно піднімати економіку. Потрібно відкрити заводи, дати людям можливість працювати. Розучили людей працювати - вони не працюють. Відкрили кордони, я розумію, дали безвіз. Усі поїхали. Війна? Усі поїхали. Де працювати? Після 30 років тебе на роботу не візьмуть. Після 40-ка - тим паче, навіть мови бути не може. Хіба в нас багато фабрик і заводів? У нас немає зварювальників, сантехніків. Двірників нормальних немає", - сказав артист.

Він додав, що за Радянського Союзу ситуація з роботою для простих людей була не такою складною, як зараз, хоча, як уточнив співак, він хотів би жити "не за комуністів, а правильно".

"Раніше, за комуністів, я пам'ятаю, в Чернівцях квартири давали. Люди працювали. Завжди було чисто, завжди було прибрано. А зараз що? Йдеш, дивишся: біля будинку, де я живу, не встигли сміття винести, вже черга. Б'ються за те, щоб щось зі сміття вибрати. Мені страшно на це дивитися", - заявив Бобул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іво Бобул зробив гучне зізнання про екс-президента України Віктора Януковича.