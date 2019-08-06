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"Люди нажахані!" Кернес заявив про наркоепідемію у Харкові

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Мер Харкова Геннадій Кернес забив на сполох через те, що місто заполонили наркомани і розповсюджувачі заборонених речовин.

Про катастрофічну ситуацію він написав на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що те, що відбувається, шокує і доводить містян до паніки.

"Немає сенсу приховувати: Харків тоне у наркотиках. Я знаю місто, і ще ніколи люди не були в такому шоці від того, що відбувається. Ця тема порушується першою на зустрічах, прийомах, в особисті повідомлення соцмереж люди пишуть сотні адрес "закладок", де відбувається справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю погань", – розповів міський голова Харкова.

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Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

"Антикор"

Також він висловив занепокоєння у зв'язку з тим, що правоохоронці не можуть зарадити цій проблемі. Мер закликав Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян і припинити наркосвавілля у місті.

"Знаючи реальність, пропоную тут і зараз починати об'єднуватися, щоб уберегти дітей і не упустити місто. Всі ініціативи, ідеї, як боротися, пропозиції від громадських організацій, молодіжних груп – пишіть мені, залишайте контакти. Захистимо Харків разом", – резюмував Кернес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області діяла масштабна нарколабораторія транснаціонального злочинного угруповання "Хімпром". Щомісяця в ній виготовляли понад 200 кг наркотиків, які потім продавали за криптовалюту в інтернеті.

11 липня стало відомо, що засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер, затриманий у Києві навесні 2019 року, вийшов із СІЗО.

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Тема
наркотрафік
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Так не удивительно!!! Даже братья добкины постоянно под кайфом!!!
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филипп филипыч
филипп филипыч
если не можешь победить - возглавь) да, гена?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
И ...ПОСТАВИТЬ ВОЛКА СТОРОЖИТЬ ОТАРУ!
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