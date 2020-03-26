Люди думають, що коронавірус – жарт: з'явилися обурливі подробиці карантину з Прикарпаття

Листоноші на Прикарпатті виявилися не забезпеченими засобами індивідуального захисту на час епідемії коронавірусу, а місцеві мешканці вважають COVID-19 жартом.

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Про це йдеться у сюжеті "Вікна Новини". Зазначається, що на одне відділення "Укрпошти" листоноші мають по одній марлевій масці на працівника, одні гумові рукавички та один антисептик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Натомість їх озброїли інформаційними листками про те, як убезпечитися від коронавірусу, які вони разом із пенсіями розвозять літнім людям.

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"Працюємо у повному режимі – розносимо посилки, листи, пенсії, листівки. Масок та рукавичок не вистачає – видали по одній парі. Намагаємося забезпечувати себе самі", – розповіла працівниця відділення "Укрпошти".

Зазначається, що крім однієї маски та рукавичок на працівника установа забезпечила відділення ще кількома спеціальними таблетками для миття підлоги та одним антисептиком.

Листоноші жаліються, що марлеві пов'язки доводиться прати та прасувати через їхню нестачу.

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Крім того, вони розповідають, що зазвичай люди заходять до відділення пошти також незахищеними. Загалом, у місті не дотримуються індивідуального захисту, а багато мешканців просто не вірять у пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі швидкої допомоги у Києві під час епідемії коронавірусу на виклики їздять без захисних костюмів. Усе, що їм видають – це рукавички, антисептик і звичайні медичні маски, які насправді не врятують від COVID-19.

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